IL CAPO UFFICIO STAMPA DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, PAOLO SIGNORELLI, SI È AUTOSOSPESO DALL'INCARICO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE SUE CHAT CON FABRIZIO PISCITELLI DETTO "DIABOLIK": "NON RICORDO LA CONVERSAZIONE IN OGGETTO" – IL MINISTRO: "CONFIDO CHE POSSA SMENTIRE QUANTO RIPORTATO" – NEI MESSAGGI CON IL NARCO-ULTRAS DELLA LAZIO, SIGNORELLI AVEVA SCRITTO: "MORTACCI LORO E DEGLI EBREI. HANNO ASSOLTO ELVIS DEMCE? DAJE!" – LA LEGA, PER BOCCA DI CENTINAIO, AVEVA SUBITO AZZANNATO IL COGNATO D'ITALIA: "SE LE FRASI RIPORTATE SONO QUELLE... SAREBBERO MOLTO GRAVI" – GAD LERNER, DEFINITO DA SIGNORELLI "UN PORCO": "NOI EBREI DOVREMMO DIFFIDARE DI QUESTI NUOVI AMICI"

GOVERNO: SIGNORELLI, 'MI AUTOSOSPENDO DA INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA LOLLOBRIGIDA'

(Adnkronos) - ''Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa, tengo a precisare di non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa. Ritengo altresì doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall'incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida''. Così in una nota Paolo Signorelli.

LOLLOBRIGIDA, SIGNORELLI DISTANTE DA QUANTO RIPORTATO

(ANSA) - "Paolo Signorelli mi ha comunicato la sua volontà di rimettere l'incarico di capo ufficio stampa con effetto immediato in attesa di chiarire le affermazioni riportate dal quotidiano La Repubblica e delle quali ovviamente non ero a conoscenza. Per come ho conosciuto Paolo Signorelli in questi due anni, sono certo sia distante anni luce da quanto riportato nella conversazione e confido possa smentirla al più presto". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

GOVERNO: CENTINAIO "SIGNORELLI? SE FRASI SONO QUELLE SAREBBERO GRAVI"

(ITALPRESS) - "Se le frasi riportate sono quelle...sarebbero molto gravi. Su cosa fare ci deve pensare il ministro. Il ruolo di portavoce è un ruolo fiduciario con il ministro". Così Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Lega, commenta con Affaritaliani.it le chat antisemite uscite su la Repubblica del portavoce del ministro Francesco Lollobrigida, Paolo SIGNORELLI, e risponde alla domanda se debba dimettersi o debba essere licenziato dallo stesso Lollobrigida.

GOVERNO: PD SCRIVE A COLOSIMO, 'ANTIMAFIA AVVII ISTRUTTORIA SU MORTE DIABOLIK'** =

(Adnkronos) - "Premesso che Signorelli non può restare al suo posto un secondo in più e che attendiamo un segnale chiaro in questo senso dal ministro Lollobrigida che lo ha indicato come suo portavoce, chiediamo alla Presidente Colosimo di attivare la

commissione antimafia immediatamente, al fine di avviare una istruttoria in ordine alla morte di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik.

L'omicidio, ancora oggetto di indagine, sta assumendo infatti i contorni di una vicenda oscura ma che presenta profili che attengono alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al terrorismo". Così in una nota i parlamentari democratici componenti della commissione antimafia, Walter Verini, Debora Serracchiani, Vincenza Rando, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli, Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano, Valeria Valente.

SALVINI, SIGNORELLI? SE UNO È ANTISEMITA È UN CRETINO

(ANSA) - "Non ho letto le chat" ma "se è uno è antisemita è un cretino": così il leader della Lega Matteo Salvini a Milano sulle frasi antisemite e neofasciste contenute nelle chat tra Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, e Paolo Signorelli, portavoce del ministro Francesco Lollobrigida, che si è autosospeso. "Io faccio il ministro dei Trasporti, le chat con gli ultras della Lazio non sono la mia prima preoccupazione" ha aggiunto Salvini. (ANSA).

GAD LERNER, 'NOI EBREI DOVREMMO DIFFIDARE DI QUESTI NUOVI AMICI'

(ANSA) - "Noi ebrei dovremmo ricordarci in questi momenti drammatici di diffidare di certi presunti nuovi amici. Oggi si proclamano paladini della lotta all'antisemitismo, mentre tra di loro ne coltivano proprio gli stereotipi più infami". Lo dice all'ANSA il giornalista Gad Lerner citato in una chat antisemita tra Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, e Paolo Signorelli, portavoce del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI).

Nei confronti di Signorelli, di cui Lerner aveva già auspicato la rimozione, il giornalista non presenterà però alcuna querela: "Mi accontenterò che questo signore venga sloggiato rapidamente dalle istituzioni di questa Repubblica".

GOVERNO. ASCANI (PD): DA SIGNORELLI DELIRI ANTISMETI, NON RESTI A SUO POSTO UN MINUTO

(DIRE) "Deliri antisemiti. Parole di ammirazione per terroristi neri stragisti e malavitosi. Il portavoce del Ministro Lollobrigida non può restare al suo posto un minuto di più". Così la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. (Pol/ Dire)

GOVERNO. BONELLI: SIGNORELLI SI DIMETTA, ANTISEMITISMO E NEOFASCISMO FUORI

(DIRE) - "Sono sconvolgenti le rivelazioni emerse dall'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, che mettono in luce le chat tra Paolo Signorelli, attuale portavoce del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, e lo stesso Piscitelli. In queste conversazioni, Signorelli e Piscitelli si scambiano commenti antisemiti, esprimono ammirazione per i terroristi dell'eversione nera e celebrano l'assoluzione di noti criminali. Questa è l'ennesima conferma dell'infiltrazione di elementi neofascisti e antisemiti negli ambienti governativi.

Signorelli deve dimettersi subito dal suo incarico di portavoce del Ministro Lollobrigida. La presenza di individui con queste convinzioni nella sfera governativa è inaccettabile e rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia. Questo episodio non può essere sottovalutato né minimizzato. È il riflesso della corta neofascista che sostiene Giorgia Meloni. La nostra Repubblica si fonda sui valori dell'antifascismo, ed è nostro dovere proteggerla da qualsiasi rigurgito neofascista e antisemita. L'antisemitismo e il neofascismo non hanno posto nella nostra Repubblica antifascista". Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli

