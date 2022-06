15 giu 2022 11:01

IN BASE A QUALE FOLLIA PARLARE DI SCIMMIE DISCRIMINA L'AFRICA? - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' HA DECISO DI CAMBIARE NOME AL VAIOLO DELLE SCIMMIE PER NON CREARE UNA STIGMA NEI CONFRONTI DELL'AFRICA, COSI' COME SUCCESSO CON IL COVID PER LA CINA - LA DECISIONE E' STATA ANNUNCIATA DAL DIRETTORE GENERALE TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS: "STIAMO LAVORANDO A UNA SOLUZIONE CON PARTNER ED ESPERTI" - INTANTO IL 23 GIUGNO IL COMITATO SI RIUNIRA' PER STABILIRE SE IL VIRUS VADA CONSIDERATO "UN'EMERGENZA INTERNAZIONALE"...