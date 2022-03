UN BASQUIAT ANDRA' ALL'ASTA PER 70 MILIONI DI DOLLARI - SI TRATTA DI UN'OPERA SENZA TITOLO DEL 1982, LARGA 5 METRI E COMPRATA DAL MILIARDARIO YUSAKU MAEZAWA SEI ANNI FA - IL PROPRIETARIO SOSTIENE CHE IL DIPINTO SIA "INCREDIBILMENTE POTENTE MA MALINCONICO" E "FA PROVARE UN SENSO DI EUFORIA E DISPERAZIONE ALLO STESSO TEMPO" - PER GLI ESPERTI, BASQUIAT STA BATTENDO ANDY WARHOL PER POPOLORITA'...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Yusaku Maezawa

Un miliardario che ha recentemente viaggiato fino alla Stazione Spaziale Internazionale ha dichiarato che questa primavera manderà all'asta uno dei suoi preziosi dipinti di Jean-Michel Basquiat per una cifra stimata di 70 milioni di dollari. La mossa allude ai mutevoli capricci dei ricchi del mondo, ma sottolinea anche la continua forza del mercato dell'arte in generale.

Yusaku Maezawa non era molto noto nei circoli artistici quando ha pagato a Christie's un record di 57,3 milioni di dollari per il suo Basquiat senza titolo del 1982 sei anni fa. Il collezionista si è rallegrato della vittoria pubblicando un'immagine sul proprio account Instagram, scrollandosi di dosso la tipica discrezione esercitata da alcuni top buyer.

Opera senza titolo del 1982 di Jean-Michel Basquiat

Ora, il magnate della moda dietro il sito di e-commerce Zozotown ha dichiarato di essere pronto a rivendere il suo famoso Basquiat, arruolando il banditore della boutique Phillips per offrire il dipinto a maggio a New York. L'opera, larga 5 metri, è spruzzata di sfumature rosse e salmone e presenta una figura simile a quella di un diavolo cornuto che secondo i curatori potrebbe essere l'autoritratto conflittuale dell'ex artista di graffiti di New York.

Il collezionista di 46 anni, in un'e-mail, ha definito il dipinto «incredibilmente potente ma malinconico», aggiungendo che «mi fa provare un senso di euforia e disperazione allo stesso tempo».

'opera blu senza titolo di Jean-Michel Basquiat

La vendita arriva mentre il mercato dell'arte sta godendo della propria misura di euforia, poiché i collezionisti hanno trascorso l'anno scorso ad accedere o presentarsi alle aste di tutto il mondo per fare offerte per qualsiasi cosa, dai beni di lusso alle auto sportive d'epoca alle NFT. Phillips ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di dollari l'anno scorso, in aumento del 32% rispetto al totale pre-pandemia del 2019. Non è chiaro come l'invasione russa dell'Ucraina possa influenzare l'entusiasmo dei collezionisti di concedersi il lusso di opere d'arte blue-chip, hanno detto i rivenditori.

Lunedì, l'amministratore delegato Stephen Brooks ha affermato che Phillips, che è di proprietà della società russa di vendita al dettaglio di lusso, Mercury Group, ha affermato «Noi di Phillips condanniamo inequivocabilmente l'invasione dell'Ucraina» senza menzionare apertamente la Russia o il presidente Vladimir Putin.

Yusaku Maezawa con Elon Musk

In segno di fiducia, Phillips ha dato al Basquiat la sua stima più alta di sempre a 70 milioni di dollari.

È improbabile che la mossa rompa il record di 110,5 milioni di dollari per un Basquiat, detenuto da un'opera blu senza titolo del 1982 che il signor Maezawa ha comprato all’asta nel 2017. Tuttavia, l'imminente quadro rosso potrebbe offrire una nuova prova del fascino globale dell'artista newyorkese degli anni '80 noto per i suoi frenetici autoritratti coperti di spiritose critiche sociali.

L'anno scorso, altri quattro esemplari di Basquiat sono stati venduti all'asta ciascuno per oltre 40 milioni di dollari, inclusa l'immagine di una testa color rosso, "In this case", che ha superato i 93,1 milioni di dollari. Anche altri suoi esemplari sono stati venduti privatamente per oltre 100 milioni di dollari, ha affermato Jean-Paul Engelen, presidente delle Americhe di Phillips.

«Ora sta battendo Andy Warhol per popolarità», ha detto Engelen. «I giovani e i collezionisti classici si relazionano a lui».

Yusaku Maezawa 2

Per il signor Maezawa, l'imminente vendita rappresenta un cerchio completo. Sebbene ora sia ampiamente conosciuto per la sua collezione blue-chip di pezzi di artisti come Brice Marden, Mark Grotjahn e Yoshitomo Nara, era praticamente sconosciuto tra le alte sfere del mondo dell'arte quando ha vinto il pezzo che sta rivendendo ora.

Un anno dopo aver acquistato l'opera rossa, il signor Maezawa ha ripristinato il record di Basquiat quando ha acquistato il ritratto blu senza titolo, che è ampiamente considerato il protagonista della sua collezione. Lo ha esposto in musei da Brooklyn a Seattle e fa regolarmente riferimento al quadro sui suoi feed sui social media. Un anno, gli amici ne hanno persino fatto una versione torta blu per il suo compleanno, secondo il suo Instagram.

Jean-Michel Basquiat

Il destino del suo Basquiat rosso era rimasto un mistero. Il collezionista ha detto di aver mostrato entrambi i Basquiat a casa o in ufficio nel corso degli anni, ma ha deciso che uno è sufficiente, per ora. Ultimamente ha gravitato verso la raccolta di sculture all'aperto, ha detto, che intende esporre insieme al suo Basquiat blu in un museo in Giappone che intende aprire ad un certo punto.

Per quanto riguarda il motivo per cui ora mette all'asta il suo esemplare rosso, ha detto: «Credo che le collezioni d'arte siano qualcosa che dovrebbe sempre continuare a crescere ed evolversi come fa il proprietario, e quindi la mia separazione da 'Untitled' è stata relativa a questo».

Yusaku Maezawa nello spazio

Per Phillips, il lavoro in rosso sarà probabilmente un vantaggio. Il signor Engelen ha detto che intende presentare in anteprima il lavoro negli showroom Phillips a Londra, Taipei e Los Angeles nei prossimi mesi. Ma ha detto di aver già trovato un investitore di terze parti anonimo disposto ad acquistare l'opera rossa del 1982 per una somma non rivelata se nessun altro fa un'offerta più alta nella vendita.

E, in un altro segno della crescente accettazione mainstream della criptovaluta all'interno del mercato dell'arte, Mr. Maezawa ha accettato di accettare la criptovaluta come pagamento, rendendo il Basquiat uno dei dipinti più costosi all'asta e che è possibile scambiare utilizzando la valuta alternativa.