BASTA CHIACCHIERE: LA POLITICA E' UN RING – NEL PARLAMENTO DELLA SIERRA LEONE È SCOPPIATA UNA RISSA TRA DEPUTATI DURANTE IL DIBATTITO PER LA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE – SONO VOLATI PUGNI, CALCI, SEDIE. E PURE UN ENORME VASO DI METALLO CHE FINISCE SULLA CAPOCCIA DI UN ONOREVOLE… – VIDEO

RISSA IN PARLAMENTO IN SIERRA LEONE

Non sono d'accordo su come modificare il sistema elettorale e così dalle parole passano alle mani: queste immagini restituiscono il dibattito parlamentare a Freetown, in Sierra Leone, sfociato in un lancio di sedie, spintoni e pugni. Al centro del dibattito c'è la proposta di modifica del sistema elettorale per consentire una rappresentanza proporzionale del voto locale.

Ma non tutti sono d'accordo e più di qualcuno finisce per aizzare: protagonisti nel video sono i rappresentanti del Partito popolare della Sierra Leone (SLPP), attualmente al potere, e il partito d'opposizione All People's Congress (APC), che ritiene la modifica incostituzionale.

