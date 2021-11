BASTA CON LE FINTE BOTTE! - DURANTE UN EVENTO DELLA WWE, UNO DEGLI SPETTATORI SI E' SCAGLIATO CONTRO LA STAR DEL WRESTLING SETH ROLLINS MENTRE SI STAVA AVVICINANDO ALL'ARENA - IL GIGANTE E' CADUTO A TERRA, MA PER LIBERARSI SONO DOVUTE INTERVENIRE SEI GUARDIE CHE HANNO SCORTATO FUORI L'UOMO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Seth Rollins

Durante un evento al Barclays Center di Brooklyn lunedì sera, la star della WWE Seth Rollins è stata attaccata da un fan che gli è corso incontro facendolo cadere a terra. Elisah Spencer, 24 anni, ha saltato un guard rail a Monday Night Raw e ha affrontato Rollins - una delle più grandi star della WWE ed ex campione della WWE - mentre stava camminando su una rampa fuori dall'arena.

L'incidente non sembra essere stato un'acrobazia, dal momento che Spencer è stato arrestato sul posto e accusato di tentata aggressione e tentata violazione delle arti e degli affari culturali per aver interrotto un evento sportivo dal vivo. È successo tutto sotto gli occhi delle telecamere che trasmettevano in diretta ma poi si sono rapidamente allontanate dalla scena.

Nel frattempo, i fan scioccati hanno filmato l'incidente e lo hanno deriso prima di pubblicare il filmato online.

Seth Rollins 2

I funzionari della WWE, inclusi la sicurezza e gli arbitri, sono intervenuti rapidamente per far scendere Spencer da Rollins prima che l’uomo fosse scortato fuori dall'arena da circa sei guardie di sicurezza.

Rollins, il cui vero nome è Colby Lopez, ha urlato a Spencer mentre veniva portato via e ha tentato di rimanere nel personaggio, ma non ci sono state ulteriori interazioni tra i due. La folla ha urlato il proprio sostegno alle guardie di sicurezza cantando "Fanculo! Fanculo a lui!' mentre veniva allontanato.

Successivamente, la WWE ha rilasciato una dichiarazione in merito all'incidente: «La WWE prende molto sul serio la sicurezza dei suoi interpreti. L'individuo che ha attaccato Seth Rollins è stato consegnato alla polizia di New York e sarà perseguito nella misura massima consentita dalla legge».

