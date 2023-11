BASTA UN INCIDENTE STRADALE PER FAR SCATTARE L'ALLARME TERRORISMO NEGLI STATI UNITI - UNA MACCHINA SI È SCHIANTATA ED È ESPLOSA CONTRO IL CASELLO DELLA FRONTIERA TRA STATI UNITI E CANADA (VIDEO!) - "FOX NEWS" HA IMMEDIATAMENTE LANCIATO L'ALLARME, SOSTENENDO CHE SI TRATTASSE DI UN ATTACCO TERRORISTICO, TEORIA POI SMENTITA DALL'FBI - NELL'AUTO NON C'ERA MATERIALE ESPLOSIVO - IL CONDUCENTE, CHE È MORTO INSIEME UN ALTRO PASSEGGERO DEL VEICOLO, HA AVUTO PROBABILMENTE UN MALORE...

ESPLOSIONE SUL PONTE DEL NIAGARA: ALLARME ALLA FRONTIERA USA-CANADA

Estratto dell'articolo di Guido Olimpio, Viviana Mazza per il "Corriere della Sera"

incidente alla frontiera tra usa e canada 4

Due persone sono morte a bordo di un veicolo esploso sul Rainbow Bridge, in prossimità del controllo di frontiera tra gli Stati Uniti e il Canada di Niagara Falls alle 11.30 locali di ieri. L’esplosione ha danneggiato un checkpoint, ferendo un agente, che è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Le autorità ieri sera erano state caute, ma la governatrice di New York Kathy Hochul ha convocato una conferenza stampa per dire chiaramente che «non ci sono indicazioni di un attacco terroristico», anche se le indagini continuano. Hochul ha spiegato di voler tranquillizzare l’opinione pubblica in allarme. L’auto proveniva dal lato americano della frontiera, secondo fonti della Cnn. [...]

incidente alla frontiera tra usa e canada 3

Un testimone ha detto alla tv locale Wgrz che il veicolo ha accelerato avvicinandosi al confine, diretto verso il checkpoint. Un testimone canadese, Mike Guenther, ha raccontato alla tv Cbs che il mezzo procedeva a 160 chilometri orari: «È volato in aria, si è trasformato in una palla di fuoco». Si pensa che l’esplosione sia stata causata dall’impatto contro una barriera; una valigia è stata trovata vicino all’auto ma non conteneva esplosivi.

Sono stati chiusi quattro valichi di frontiera e anche l’aeroporto della vicina Buffalo, nello stato di New York: ogni auto in arrivo al terminal veniva perquisita da cani anti-esplosivi. Il centro ebraico di Buffalo ha chiuso per precauzione: indicazione del timore di attentati legati alla guerra Israele-Hamas. [...]

La storia ha avuto un grande impatto a prescindere da quelle che sono le vere motivazioni. L’allarme terrorismo è costante, connesso alla minaccia interna e alle spinte esterne accelerate dai conflitti in corso. Prima l’Ucraina, poi la guerra in Medio Oriente.[...]

incidente alla frontiera tra usa e canada 2

UN'AUTO ESPLODE AL CONFINE TRA USA E CANADA, ESCLUSO IL TERRORISMO

(ANSA) - L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, le 18 in Italia, quando un'auto proveniente dal lato canadese del confine con gli Stati Uniti è esplosa dopo aver accelerato durante il processo di controllo al check point, mentre si dirigeva verso un'area di controllo secondaria. Le autorità non sanno cosa abbia causato l'esplosione. Fox News è stata la prima a parlare di attentato terroristico, citando fonti informate.

incidente alla frontiera tra usa e canada 1