Ambyr, statunitense, fidanzata da quattro anni, è rimasta sconvolta quando ha scoperto che il suo ragazzo improvvisamente ha iniziato a curarsi di più.

«Quando ci siamo messi insieme per la prima volta, si era rasato il petto per essere più bello per me, ma io gli ho detto che mi piaceva così com'era» ha raccontato in un video su Tik Tok.

«Per quattro anni non si è mai più rasato ma un martedì a caso si è presentato senza barba dicendo che era per me».

Nella didascalia ha scritto: «E sì, si è scoperto che l'ha fatto per fare bella figura con un'altra ragazza. Mi fa star male il fatto che avesse in mente un'altra ragazza mentre lo faceva. Odio pensare che lui cerchi di fare colpo su di lei».

Migliaia di persone si sono sentite in sintonia con l'esperienza di Ambyr e hanno condiviso le loro storie di infedeltà.

«Un cambiamento nella routine è purtroppo un segnale molto forte - ha rivelato un'altra donna - Ogni volta che qualcuno si fa in quattro per fare qualcosa per cui non hai mai mostrato interesse, è per qualcun altro». Un cambiamento nell'aspetto è un fattore determinante per scovare i partner che tradivano o che stavano pensando di farlo.

«Il mio ex indossava l'acqua di colonia solo durante le serate, ma all'improvviso ha iniziato a indossarla per "lavorare" o "con i suoi amici" ed io ho capito».

«L'ho scoperto perché indossava i jeans per uscire invece dei pantaloni della tuta» ha aggiunto un'altra.

Molti hanno sottolineato come l'"intuito" di una donna non sbagli mai e migliaia di persone si sono incoraggiate a vicenda a "fidarsi del proprio istinto" quando qualcosa non va con il proprio partner.

«È come se la tua mente fosse in guerra perché c'è ancora una parte di te che pensa che non sia possibile e che ti stai fasciando la testa», ha scritto tristemente un'altra.

«Mi fido sempre del mio istinto, mi sento in colpa a dirlo, ma non mi sono mai sbagliata sui traditori».

