L’agezia russa Ria Novosti ha diffuso video di file per lo zucchero nei supermercati russi e di consumatori che lottano per accaparrarsi i pacchetti. «Continua l’impennata della domanda di zucchero nelle città russe», si legge nel tweet dell’agenzia.

