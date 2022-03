BASTA UN POCO DI ZUCCHERO - SECONDO UNO STUDIO FRANCESE, IL CONSUMO ECCESSIVO DI DOLCIFICANTI E' LEGATO A UN AUMENTO DEL RISCHIO DI SVILUPPARE IL CANCRO DEL 13% - I RICERCATORI FRANCESI DELLO STUDIO NUTRINET-SANTE HANNO ANALIZZATO I DATI DI OLTRE 100.000 PERSONE, E HANNO SCOPERTO CHE I PRODOTTI PIU' NOCIVI SONO L'ASPARTAME E L'ACESULFAME, ENTRAMBI UTILIZZATI IN MOLTE BEVANDE DIETETICHE, COME LA COCA-COLA ZERO...

Dagotraduzione dalla AFP

dolcificanti 9

Uno studio su larga scala ha scoperto che il consumo di dolcificanti artificiali potrebbe aumentare il rischio di sviluppare il cancro, ma gli esperti non coinvolti nella ricerca hanno affermato che non era una prova sufficiente per prendere in considerazione la modifica degli attuali consigli sanitari.

I dolcificanti vengono consumati da milioni di persone ogni giorno, in parte per evitare l'aumento di peso dovuto allo zucchero. Ma non tutti sono d’accordo sul fatto che siano prodotti sani.

dolcificanti 8

Per valutare il rischio di cancro dei dolcificanti, i ricercatori dello studio NutriNet-Sante hanno analizzato i dati di oltre 100.000 persone in Francia che hanno auto-riferito dieta, stile di vita e storia medica tra il 2009 e il 2021. Hanno quindi confrontato il consumo con il tasso di cancro, tenendo presenti altre variabili come il fumo, una dieta scorretta, l'età e l'attività fisica.

I partecipanti che hanno consumato la maggior quantità di dolcificanti, «oltre la quantità media, hanno avuto un rischio di cancro aumentato del 13% rispetto ai non consumatori», ha detto all'AFP Mathilde Touvier, direttrice della ricerca presso l'istituto francese INSERM e supervisore dello studio.

dolcificanti 7

Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS Medicine, sostiene che è stato osservato un rischio di cancro più elevato in particolare con i dolcificanti aspartame e acesulfame potassio, entrambi utilizzati in molte bevande analcoliche, inclusa la Coca-Cola Zero.

Dei 103.000 partecipanti, il 79% erano donne e il 37% consumavano dolcificanti artificiali. Le bevande analcoliche rappresentavano più della metà dei dolcificanti artificiali consumati, mentre i dolcificanti da tavola rappresentavano il 29%.

dolcificanti 4

Lo studio ha rilevato che «sono stati osservati rischi maggiori per il cancro al seno e per i tumori legati all'obesità». Touvier ha detto che «non possiamo escludere del tutto pregiudizi legati allo stile di vita dei consumatori», chiedendo ulteriori ricerche per confermare i risultati dello studio.

Il National Cancer Institute degli Stati Uniti e il Cancer Research UK affermano entrambi che i dolcificanti non causano il cancro e sono stati autorizzati per l'uso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

dolcificanti 3

«La relazione tra il consumo di dolcificanti artificiali e il rischio di cancro è controversa. Già negli anni '70, il ciclamato (dolcificante) è stato bandito perché collegato al cancro della vescica nei ratti, anche se non è mai stato dimostrato che ciò fosse vero negli esseri umani», ha detto James Brown, uno scienziato biomedico presso l'Università Aston in Gran Bretagna.

Brown, che non è stato coinvolto nello studio, ha detto all'AFP che era «ragionevolmente ben progettato» e aveva una dimensione del campione «impressionante». Ma ha aggiunto di non «credere che lo studio attuale fornisca prove sufficientemente solide» per consentire al National Health Service britannico di «cambiare i suoi consigli».

dolcificanti 13

Michael Jones dell'Istituto di ricerca sul cancro di Londra ha affermato che il collegamento riportato nello studio «non implica una causalità» e «non è una prova che i dolcificanti artificiali causino il cancro».

I risultati di giovedì, inoltre, non significano che i consumatori dovrebbero tornare alle bevande zuccherate: uno studio NutriNet-Sante del 2019 ha scoperto che anche queste erano collegate a un rischio più elevato di diversi tipi di cancro.

DOLCIFICANTI

Brown ha detto che non tutti i dolcificanti erano uguali: alcuni come la stevia, mostrano addirittura benefici per la salute. I dolcificanti artificiali sono «ancora probabilmente uno strumento utile che può aiutare a ridurre l'aumento di peso quando si sostituisce lo zucchero, se viene utilizzato il giusto dolcificante», ha affermato.