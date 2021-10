17 ott 2021 12:48

È BASTATO INTRAVEDERE LA LUCE AL FONDO DEL TUNNEL DEL COVID PER FARCI TORNARE A ESSERE I SOLITI STRONZI - ALDO GRASSO: “È UMANO AFFRETTARSI A DIMENTICARE MA NON È GIUSTO CONTINUARE A DELEGITTIMARE LE COMPETENZE IN NOME DELLA CREDULITÀ; NON È GIUSTO TENTARE DI FERMARE IL PAESE CON LA PROTERVIA DELLE MINORANZE; NON È GIUSTO USARE IL GREEN PASS COME UNO SPAURACCHIO; NON È GIUSTO ESSERE FANATICI E PRETENDERE LE TUTELE ISTITUZIONALI…”