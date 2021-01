BASTONA IL CAN CHE AFFOGA - I NEMICI DEGLI STATI UNITI RANDELLANO WASHINGTON DOPO L’ASSALTO DEI SOSTENITORI DI TRUMP AL CAMPIDOGLIO: IL PRESIDENTE IRANIANO ROUHANI HA GONGOLATO PARLANDO DI “FALLIMENTO E FRAGILITÀ DELLA DEMOCRAZIA OCCIDENTALE” MENTRE I MEDIA CINESI HANNO COMMENTATO LE “BELLE IMMAGINI” CONFRONTANDOLE CON LE MANIFESTAZIONI DI HONG KONG – I MEDIA RUSSI GODONO: “TRUMP, REALIZZI COSA HAI FATTO AGLI ALTRI?” E IL VENEZUELA… VIDEO

DAGONEWS

hassan rouhani trolla trump

I nemici degli Stati Uniti hanno perculato Trump dopo l’assedio dei suoi sostenitori al Campidoglio: il presidente iraniano Hassan Rouhani ha gongolato parlando della “fragilità della democrazia occidentale”, la Cina ha preso in giro le “belle” immagini di una folla che assalta il Campidoglio e i media russi hanno goduto davanti alle scene di caos.

In un discorso trasmesso dalla televisione di stato, Rouhani ha detto: «Quello che abbiamo visto ieri sera e oggi negli Stati Uniti mostra soprattutto quanto sia fragile e vulnerabile la democrazia occidentale». In Cina i tabloid statati come Global Times hanno messo a confronto le immagini delle manifestazioni di Hong Kong con quelle di Washington. Nel mirino è finita soprattutto Nancy Pelosi: «La speaker Pelosi una volta ha parlato delle rivolte di Hong Kong come uno spettacolo bellissimo da vedere. Resta ora da vedere se dirà lo stesso dei recenti sviluppi a Capitol Hill».

l'editoriale di rt sulla politica aggressiva di trump

Anche la Lega della Gioventù Comunista cinese ha descritto i disordini come un "bellissimo spettacolo" sul social Weibo.

Nel frattempo i media russi si sono rallegrati per il caos negli Stati Uniti. L'agenzia di stampa statale russa RT ha pubblicato un editoriale in cui sottintendeva che gli Stati Uniti stavano ricevendo ciò che si meritavano a causa della loro politica estera: «Ti rendi conto ora di quello che hai fatto? Gli Stati Uniti ora hanno il tipo di "democrazia" che hanno sostenuto all'estero» si legge nel titolo dell'editoriale, in cui si aggiunge: «gli Stati Uniti hanno denunciato come illegittime le elezioni presidenziali in Bielorussia, Bolivia e Venezuela».

il global times trolla nancy pelosi

E dal Venezuela arriva un’altra trollata in una dichiarazione ufficiale: «Con questo deplorevole episodio, gli Stati Uniti stanno soffrendo della stessa cosa che hanno generato in altri paesi con le loro politiche aggressive. Speriamo che il popolo americano possa aprire un nuovo percorso verso la stabilità e la giustizia sociale».

Un sostenitore di Trump siede sulla scrivania di Nancy Pelosi freedom protest a los angeles palle di neve contro gli anti trumpiani in nebraska proteste oregon manifestazioni pro trump a austin, texas manifestazioni pro trump in texas manifestazione pro trump in arizona supporter trump assalto al congresso manifestanti pro trump supporter trump assalto al congresso il segretario di stato della georgia brad raffensperger evacuato manifestazioni pro trump a los angeles una donna di qanon in texas manifestazioni pro trump a los angeles 1 milizie armate in georgia proteste in mississipi manifestanti pro trump alla city hall di los angeles un poliziotto aiuta una supporter di trum p supporter di trump assaltano il congresso usa supporter di trump assaltano il congresso usa 1 stop the steal le truppe trumpiane senza mascherina al congresso polizia davanti alla casa bianca la guardia nazionale nancy pelosi manifestante vs guardia nazionale la polizia fa passare i supporter di trump supporter di trump assaltano il congresso usa membri del congresso portati in salvo nancy pelosi nicolas maduro