IL BASTONE E LA CAROTA DI PUTIN – LA RUSSIA DA UN LATO APRE AL NEGOZIATO DIRETTO CON ZELENSKY, DALL’ALTRO ANNUNCIA DI AVER SCHIERATO MISSILI IPERSONICI A KALININGRAD, L’EXCLAVE TRA POLONIA E LITUANIA – INTANTO ERDOGAN A LEOPOLI STA PARLANDO CON ZELENSKY: NELLA DELEGAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA C’È ANCHE HALUK BAYRAKTAR, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’AZIENDA CHE PRODUCE I FAMOSI DRONI TB2

La Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all’avanguardia a Kaliningrad, l’exclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensioni con l’Ue, sullo sfondo della guerra in Ucraina. «Come parte dell’attuazione di misure di deterrenza strategica aggiuntive, tre MiG-31 con missili ipersonici Kinjal sono stati ridispiegati nell’aeroporto di Chkalovsk nella regione di Kaliningrad», ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota. I tre velivoli formeranno un’unità di combattimento «operativa 24 ore al giorno», ha aggiunto.

Rutte a Stoltenberg: «Bisogna ancora armare l’Ucraina»

«Ho parlato con il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg sulla situazione in Ucraina e in particolare sulla necessità di continuare a fornire equipaggiamenti militari nella lotta contro l’aggressione russa: l’Ucraina può continuare a contare sui Paesi Bassi». Lo ha scritto su Twitter il premier olandese Mark Rutte.

Iniziata a Leopoli trilaterale Zelensky-Erdogan-Guterres

È iniziato a Leopoli nell’ovest dell’Ucraina il vertice trilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr ZelensKy, l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, e il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Lo rende noto Anadolu.

Kiev, 12 i civili morti nel bombardamento russo su Kharkiv

È salito a 12 morti, tutti civili e in gran parte anziani, il bilancio delle vittime del bombardamento russo su un condominio a Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Lo riferiscono i servizi d’mergenza ucraini, citati da Unkriform. Il bombardamento ha causato un vasto incendio. I feriti sono una ventina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di un «attacco ignobile e cinico che non ha nessuna giustificazione e dimostra l’impotenza dell’aggressore». E ha aggiunto: «Non perdoneremo, ci vendicheremo».

Zelensky: «L’Onu garantisca la sicurezza di Zaporizhzhia»

«Le Nazioni Unite devono garantire la sicurezza di questo impianto strategico, la sua smilitarizzazione e la completa liberazione dalle truppe russe», ha detto Zelensky dopo aver incontrato Guterres a Leopoli. Il leader ucraino ha anche rinnovato le accuse ai russi di effettuare attacchi alla centrale: un «terrore deliberato» che «può avere conseguenze catastrofiche per il mondo intero», ha avvertito.

Raid russo su condominio Kharkiv, bilancio sale a 12 morti

È salito a 12 morti il bilancio dell’attacco delle forze russe di ieri sera contro un edificio residenziale di tre piani nel quartiere di Saltivskyi a Kharkiv. Lo rendono noto i Servizi d’emergenza ucraini citati dal Kyiv Independent. Quattro persone sono invece state salvate dalle macerie, e le operazioni di soccorso continuano. Stamani in altri due attacchi nella regione nell’est dell’Ucraina sono morte altre 4 persone.

L’esercito russo ha annunciato di aver schierato aerei da guerra armati con missili ipersonici di ultima generazione nella regione di Kaliningrad. Il ministero della Difesa ha affermato che tre caccia MiG-31 con missili ipersonici Kinzhal sono arrivati alla base aerea di Chkalovsk, nell’enclave del Mar Baltico, come parte di «misure aggiuntive di deterrenza strategica». Gli aerei da guerra saranno messi in allerta 24 ore al giorno.

Mosca: «Smilitarizzare la centrale di Zaporizhzhia è inaccettabile»

La Russia considera inaccettabili le proposte di creare una zona smilitarizzata nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha dichiarato il vice portavoce del ministero degli Esteri russo, Ivan Nechaev. «Le proposte di una zona smilitarizzata intorno alla centrale nucleare sono inaccettabili. La loro attuazione renderà l’impianto ancora più vulnerabile», ha detto Nechaev in un briefing con la stampa, in cui ha ribadito che, come già annunciato da Mosca, la visita degli esperti dell’Aiea all’impianto avverrà «in un futuro molto prossimo». […]

In missione con Erdogan anche un produttore droni turchi

Nella delegazione che accompagna il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nella missione in Ucraina viaggia anche Haluk Bayraktar, amministratore delegato dell’azienda che produce i droni TB2, una delle armi in dotazione all’esercito ucraino contro le truppe russe.

I droni sono così celebri che gli ucraini hanno dedicato loro anche una canzone, un coro da stadio e innumerevoli video per le perdite che questi velivoli hanno inflitto all’esercito di Mosca. Bayraktar viaggia con cinque ministri e altri alti funzionari che accompagnano il leader di Ankara nella visita, nell’ambito della quale è previsto oggi un vertice con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella città di Leopoli.

