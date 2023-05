22 mag 2023 14:56

LA BATTAGLIA SULL'UTERO IN AFFITTO SPIEGATA DAI MURALES – GIORGIA MELONI ED ELLY SCHLEIN SONO RITRATTE NUDE E INCINTE SU UN MURO DI MILANO NELLA VISIONE DI ALEXSANDRO PALOMBO: SUL PANCIONE DELLA LEADER DEL PD APPARE LA SCRITTA "MY UTERUS MY CHOICE" E SU QUELLO DELLA PREMIER "NOT FOR RENT". LA FIAMMA TRICOLORE E UNA BANDIERA ARCOBALENO SONO TATUATI SULLE LORO BRACCIA...