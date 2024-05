BATTERI IMBATTIBILI - I MICROBI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI CAUSANO QUASI 5 MILIONI DI MORTI ALL'ANNO - OLTRE 750MILA DI QUESTI DECESSI POTREBBERO ESSERE EVITATI CON MISURE IGIENICO-SANITARIE EFFICACI, IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI NELLE STRUTTURE SANITARIE E CON L'ACCESSO UNIVERSALE AD ACQUA POTABILE SICURA: "QUESTI METODI HANNO IL POTENZIALE DI RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI MORTI"

resistenza agli antibiotici

(ANSA) - Quasi 5 milioni di morti da antibiotico-resistenze (Amr) l'anno, di cui ben 750.000 evitabili con vaccini, acqua e servizi igienico-sanitari, e metodi di controllo delle infezioni: è il dato riferito su The Lancet da un gruppo di esperti che avvertono: senza contromisure vedremo un aumento costante del bilancio globale delle vittime di infezioni legate all'antibiotico-resistenza. Si stima che ogni anno 7,7 milioni di morti a livello globale siano causate da infezioni batteriche - 1 su 8 di tutte le morti globali - rendendole la seconda causa di morte nel mondo.

batteri resistono agli antibiotici

Di queste morti, quasi 5 milioni sono la conseguenza indiretta di infezioni batteriche resistenti agli antibiotici, e 1,3 milioni direttamente causate da patogeni antibiotico-resistenti. Sempre più spesso, i batteri o i funghi che causano queste infezioni non rispondono più agli antibiotici più facilmente disponibili; ad esempio, in uno studio condotto in 11 paesi tra Africa, Asia, Europa e America Latina tra il 2018-2020, il 18% dei neonati con sepsi non è sopravvissuto nonostante la somministrazione di antibiotici.

batteri che resistono agli antibiotici

Anche gli anziani e le persone con malattie croniche affrontano un rischio significativo dall'Amr, soprattutto in ospedali e strutture di assistenza a lungo termine. L'Amr mina la sicurezza di procedure come trapianti, sostituzioni articolari, chemioterapia e cura di malattie cardiovascolari, diabete e malattie polmonari croniche. L'analisi di Lancet stima che migliorare la prevenzione e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie, con una migliore igiene delle mani e una pulizia e sterilizzazione più regolari delle attrezzature, potrebbe salvare fino a 337.000 vite l'anno. Inoltre, l'accesso universale ad acqua potabile sicura e servizi igienico-sanitari efficaci potrebbe prevenire circa 247.800 morti l'anno.

batterio antibiotico resistente 1

E ancora, espandere la diffusione di alcuni vaccini pediatrici, come i vaccini pneumococcici che aiutano a proteggere contro la polmonite e la meningite, e introdurre nuovi, come i vaccini per il virus sinciziale per le madri in gravidanza, potrebbe salvare 181.500 vite all'anno. "Questi metodi hanno il potenziale di ridurre drasticamente il numero di morti per infezioni associate a resistenze antibiotiche: nei paesi a basso e medio reddito dovrebbe essere possibile ridurli del 10% entro il 2030", spiega la coautrice Yewande Alimi dell'Africa CDC.

ARTICOLI CORRELATI

batterio antibiotico resistente 2 batterio antibiotico resistente 3 batterio antibiotico resistente 4