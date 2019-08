BATTITO D’ALAIN – SGUARDO VISPO E SORRISO A TRENTADUE DENTI: ALAIN DELON STA MEGLIO COME CONFERMA LA FOTO PUBBLICATA SUI SOCIAL DAL FIGLIO ALAIN FABIEN – L’ATTORE ERA STATO COLPITO DA UN ICTUS A LUGLIO E ADESSO È RICOVERATO IN UNA CLINICA IN SVIZZERA – LA FIGLIA ANOUCHKA RANDELLA: “LUI È UN COMBATTENTE, SI RIMETTERÀ PRESTO. QUANTO ALLA STAMPA, DATE PROVA D’UMANITÀ. SPERO ANCORA CHE VOI VALIATE DI PIÙ DI CIÒ CHE APPARE…” (VIDEO)

Stefania Rocco per "www.fanpage.it"

alain delon 1

Sta meglio Alain Delon, colpito da un ictus nella notte tra il 10 e l’11 luglio scorso. La notizia è stata diffusa solo di recente, dopo che il divo era stato trasferito in una clinica svizzera per essere curato. Poche ore fa, la figlia 28enne Anoucka ha condiviso via Instagram un importante aggiornamento circa le condizioni di salute del padre:

Semplicemente per precisare, mio padre ha effettivamente avuto un ictus seguito da un ematoma acuto nella cavità subdurale. È stato molto fortunato, tutto è andato per il meglio. Non ne siamo meravigliati, lui è un combattente. Ha la fortuna di essere seguito bene e si rimetterà presto.

alain delon 2

Ci tiene a ringraziare il suo pubblico e gli amici per il sostegno e i numerosi messaggi d’affetto. È la vostra forza che lo fa andare avanti. Non importa la caduta, ciò che conta è rialzarsi, con i propri tempi, ma bisogna rialzarsi. Pensare già ai progetti futuri. Quanto alla stampa, state tranquilli, date prova d’umanità, di pudore. Non speculate sulla sfera privata. Spero ancora che voi valiate di più di ciò che appare

La prima foto dopo il malore

alain delon premio alla carriera a cannes 2019 7

Come Anoucka, Alain Fabien, ultimogenito di Delon, ha voluto rassicurare i fan del padre condividendo sul suo profilo Instagram una foto scattata dopo il malore. Mostra il divo che guarda sorridente l’obiettivo, a testimonianza della tenacia con la quale sta perseguendo la guarigione.

alain delon al mare

Sotto la foto del padre condivisa attraverso una Instagram stories, il modello e attore 25enne ha scritto: “Grazie per i vostri messaggi che ci sono arrivati dritti al cuore. Come potete vedere, mio padre sta migliorando”.

L’ictus e il ricovero in Svizzera

Il primo ricovero di Alain Delon risale al 14 giugno scorso in Francia. Il divo aveva accusato un malore ed era stato ricoverato presso l’ospedale americano di Parigi Neuilly-sur-Seine.

alain delon

Circa un mese dopo quel momento, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, era stato colpito da un ictus seguito da un’emorragia cerebrale e trasferito d’urgenza al Pitié-Salpetriere dov’è rimasto fino al 31 luglio quando è stato trasferito in una clinica in Svizzera dove completerà la sua riabilitazione.

