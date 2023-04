3 apr 2023 11:03

BAU BAU, È PROPRIO VERO CHE IL CANE È IL MIGLIOR AMICO DELL’UOMO – IN NEW JERSEY, STATI UNITI, UN LABRADOR È STATO ACCANTO A UN BIMBO DI 4 ANNI CHE SI È PERSO IN UN BOSCO PER OLTRE UN’ORA – QUANDO IL PICCOLO È STATO RITROVATO DALLA POLIZIA ERA “SCORTATO” DAL CANE CHE GLI È STATO ACCANTO PER TUTTO IL TEMPO FINO A CHE IL RAGAZZINO NON È TORNATO, SANO E SALVO, A CASA - VIDEO!