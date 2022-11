BAU-BYE - È MORTA FRIDA, LA LABRADOR RETRIEVER DELLA MARINA MESSICANA CHE AIUTO' A SALVARE DECINE DI PERSONE DOPO IL TERREMOTO DEL 2017 IN MESSICO - IL CANE, CHE ERA ANDATO IN PENSIONE TRE ANNI FA, HA RECUPERATO ALMENO 43 CORPI E UNA DOZZINA DI PERSONE VIVE DURANTE LA SUA CARRIERA, ED ERA DIVENTATO POPOLARISSIMO NEL SUO PAESE, AL PUNTO CHE IN DIVERSE CITTÀ SONO APPARSI DEI MURALES IN SUO ONORE…

Frida, il labrador retriever da ricerca e salvataggio della marina messicana diventato famoso durante il terremoto che colpì Città del Messico nel 2017, è morto all’età di 13 anni. Il cane era diventato famoso per aver trovato sopravvissuti decine di persone. Nel terremoto del 2017 morirono più di 300 persone.

LA CARRIERA DI FRIDA

A Frida, durante la sua carriera, è stato attribuito il merito di aver trovato almeno 43 corpi e una dozzina di persone vive. Il labrador era andato in pensione tre anni fa. Nel corso degli anni Frida è diventato così popolare che in diverse città sono apparsi dei murales in suo onore.

Il labrador, ricordano i giornali messicani, ha iniziato la sua opera di soccorso dopo il terremoto del 2010 ad Haiti, dove ha trovato 12 persone vive tra le macerie. Frida supportò anche i soccorsi dopo una frana in Ecuador nel 2017.

IL RICORDO DELLA MARINA MESSICANA

La Marina ha voluto ricordare Frida per la sua “indipendenza, concentrazione, temperamento equilibrato, impavidità, curiosità”, nonché per la sua “empatia verso le persone”. Frida, ha detto il capo della Marina messicana, Jose Rafael Ojeda, ha “dato speranza a migliaia di famiglie messicane nei momenti più terribili”.

