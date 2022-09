BEBE IN LOVE – LA CAMPIONESSA PARALIMPICA DI FIORETTO È STATA BECCATA DA “CHI” A ROMA MENTRE BACIAVA GIANMARCO VISCIO, GIOCATORE DILETTANTE DI CALCIO A OTTO: I DUE, NONCURANTI DEI PAPARAZZI, SI SONO LASCIATI ANDARE A BACI E CAREZZE DURANTE UN APERITIVO SU UNA TERRAZZA CON VISTA SUL TEVERE. PER LA GIOIA DEI PAPARAZZI SONO SCESI IN STRADA DOVE SONO CONTINUATI GLI SLINGUAZZAMENTI E…

Martina Di Berardino per www.repubblica.it

Bebe vince anche in amore. O almeno è così che sembra se a parlare sono le foto del settimanale Chi, che ha beccato la famosa e riservatissima Vio mentre bacia Gianmarco Viscio, fino a ieri giocatore dilettante di calcio a otto e adesso anche presunto fidanzato della campionessa paralimpica di fioretto. Le foto sono state scattate a Roma, sotto al "The First Musica", appena scesi dal prestigioso roof con vista sul Tevere.

Bebe e Gianmarco Viscio, che fino allo scorso anno militava nel ruolo di difensore in una squadra di Serie B, il "George Best Team", si sono incontrati per un aperitivo sull’esclusiva terrazza e lì sono rimasti per un'oretta scambiandosi apertamente carezze e baci. Poi le effusioni si sono fatte ancora più evidenti una volta in strada: lei camminava al suo fianco, lui le prendeva il viso con le mani e la baciava facendo anche la gioia dei paparazzi pronti al fuoco dei flash.

Da sempre molto gelosa della sua privacy, Bebe Vio non si era mai mostrata in pubblico con fidanzati, almeno fino a pochi giorni fa. In passato ha preferito promuovere la sua immagine sportiva e lasciare da parte quella privata.

Stavolta con Gianmarco Viscio è diverso: la storia sembra così importante da poter essere condivisa in pubblico senza riserve e con passione. Come una ragazza qualsiasi. Bebe, nata a Venezia, da alcuni anni si è trasferita nella Capitale fresca della medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo battendo in finale la cinese Zhou Jingjing.

