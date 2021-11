DAGOREPORT - CI VOLEVA QUEL BORDELLO CHE SI CHIAMA RAI PER FAR INCIAMPARE DRAGHI NELLA PRIMA GRAVE, CADUTA DI STILE - LA SUA BENEDIZIONE AL NOME DI MONICA MAGGIONI E' UN ERRORE COLOSSALE: MAI UN EX PRESIDENTE RAI E' TORNATO A DIRIGERE UN TG - LA SCELTA DELLA MAGGIONI, CHE NESSUNO PARTITO VOLEVA, DOPO IL NO DI TUTTI ALLA PIDDINA SALA. E CONTE E' ANDATO IN TILT (MA NON DI MAIO) - LA FITTA RETE DI RELAZIONI DELL'AMBIZIOSA GIORNALISTA DALLA CHIOMA ROSSO-FUOCO: LA STIMA DI GIANNI LETTA, IL RAPPORTO CON LA PORTAVOCE DI DRAGHI PAOLA ANSUINI E LA VECCHIA AMICIZIA CON GENTILONI E MARIO DRAGHI...