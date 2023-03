BECCATI COL SORCIO IN BOCCA! – SCOPERTA DA HORROR PER UNA COPPIA DI NEW YORK CHE HA TROVATO UN TOPO MORTO NELLA ZUPPA ORDINATA DA ASPORTO IN UN RISTORANTE COREANO: I DUE HANNO FOTOGRAFATO L’ANIMALE E HANNO DENUNCIATO IL RISTORANTE – I PROPRIETARI DEL LOCALE SI SONO DIFESI PUBBLICANDO PURE UN VIDEO DELLE CUCINE, MA DOPO UN’ISPEZIONE, IN CUI SONO STATI TROVATI ANCHE ESCREMENTI DI RODITORE, IL RISTORANTE È STATO CHIUSO… - VIDEO

Una consegna con sorpresa – e che sorpresa. Una coppia di New York ha raccontato di aver ordinato una semplice zuppa da un ristorante di Koreatown, quartiere etnico della Grande Mela, salvo poi trovare al suo interno un topo morto. I nostri protagonisti, che evidentemente non hanno gradito l’apporto proteico in omaggio, non hanno esitato a documentare il tutto con foto e video poi pubblicare il tutto sui propri canali social come prova inconfutabile del ritrovamento; e hanno poi deciso di intentare una causa contro il ristorante in questione.

[…] Una rapida ricerca sul sito del dipartimento della salute di New York svela che il ristorante in questione, chiamato Gammeeok, ha ottenuto una misera “C” negli esami delle autorità sanitarie locali; con un’ispezione datata 18 gennaio che ha portato alla luce diverse violazioni sanitarie, che spaziano da sporcizia generale alla carenza di equipaggiamento per difendere il cibo da “potenziali fonti di contaminazione”.

[…] il ristorante ha risposto colpo per colpo alle accuse e affermato che le dichiarazioni della coppia “non hanno senso”.

“Siamo aperti 24 ore su 24 e ci sono sempre almeno 3 o 4 persone in cucina” ha spiegato un portavoce. “Non c’è modo per cui un topo riesca a evadere le persone e a entrare in una pentola poggiata sul fuoco. Se davvero ci fosse stato un topo così grande non ce lo saremmo perso.

C’è anche una registrazione video del processo di registrazione. Abbiamo controllato l’intero processo di preparazione della zuppa, ma non abbiamo riscontrato alcun problema”. Insomma, il mistero si infittisce: chi potrà aver mai piazzato il topastro nel cibo della coppia? […]

