BECCATI ‘STA BANANA! – LA STORIA DI DENIS GARZON, FRUTTIVENDOLO VICENTINO CHE HA ABBANDONATO LA SUA ATTIVITÀ DI FAMIGLIA PER FARE VIDEO HARD SU “ONLYFANS”: “PAGAVO TROPPE TASSE E E SPESE, NON NE VALEVA PIÙ LA PENA. I FILMATI SI VENDONO A CIRCA 18 EURO L’UNO, MA È DIFFICILE COSTRUIRSI UNO STIPENDIO STABILE. HO PROVATO A CERCARE LAVORO, MA…”

«Basta cambio vita», così Denis Garzon, fruttivendolo 45enne, originario di Recoaro (Vicenza) ha abbandonato la storica attività di famiglia per entrare nel mondo dei video hard su OnlyFans. Le ragioni principali? Troppe tasse da pagare. «Tra tasse e spese, non ne valeva più la pena» […], ha raccontato in un'intervista a Repubblica.

L'INGRESSO NEL MONDO HARD

Denis ha sempre avuto una passione per la seduzione, nata durante i suoi viaggi in Europa dell’Est. Così quando ha scoperto OnlyFans ha deciso di provarci. […]

LO STIPENDIO

Nonostante l’entusiasmo, Garzon ammette che guadagnarsi da vivere in questo settore non è semplice. «I video si vendono a 20 dollari (circa 18 euro) l’uno, ma è difficile costruirsi uno stipendio stabile». […] Lasciare un lavoro stabile per un settore incerto come quello dell'hard non è stato privo di rischi. «Ho provato a cercare lavoro, ma senza competenze specifiche non è facile», spiega Garzon, che vive con suo padre di 89 anni.