29 giu 2021 12:47

BECCATO CON LE MANI IN PASTA, ANZI IN PASTICCA – A ROMA, UN 32ENNE DI ORIGINI CALABRESI E’ STATO ARRESTATO PER SPACCIO: GLI HANNO TROVATO 7 PASTICCHE DI ECSTASY IN TASCA E A CASA AVEVA 46 GRAMMI DI MDMA, 8 DOSI DI KETAMINA E CIRCA 1.900 EURO IN CONTANTI - NEGLI ULTIMI GIORNI NUMEROSI ARRESTI PER DROGA NELLA CAPITALE: UN 43ENNE E’ STATO BECCATO MENTRE COLTIVAVA ERBA…