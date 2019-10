IL BECCIU DEVE ANCORA VENIRE - ALDO GRASSO E IL TWEET DEL CARDINALE CONTRO DAGOSPIA: “UNA CONSACRAZIONE CON TUTTI I CRISMI PER IL SITO, MA CHE DIRE DI UN PRINCIPE DELLA CHIESA CHE TWITTA COME SE FOSSE UN SEMINARISTA IN VENA DI ARGUZIE? IN VATICANO NON ESISTE PIÙ IL SENSO DEL MINISTERO PIETRINO” - “BASTEREBBE MENO PROTAGONISMO E UNA BUONA POLICY ‘AZIENDALE’, PRIMA CHE LE VIRTÙ CARDINALI DIVENTINO…”

Il cinguettio del cardinale

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

IL CARDINAL BECCIU REPLICA A DAGOSPIA

Non c' è più religione: il cardinale Angelo Giovanni Becciu polemizza con Dagospia! Com' è noto, cinque dipendenti della Santa Sede, tra cui un monsignore e un alto dirigente laico, sono stati sospesi dal servizio «in via cautelativa e fino a nuova disposizione». Le indagini della magistratura vaticana riguardano compravendite immobiliari relative a palazzi di pregio londinesi dal valore milionario.

Nei giorni scorsi erano circolate voci di pesanti provvedimenti nei confronti dello stesso Becciu, che invece è poi volato in Brasile dopo avere incontrato papa Francesco. Dagospia aveva pubblicato l' indiscrezione e subito Becciu ha replicato su Twitter smentendo il «sito scandalistico».

Con uno screenshot che fotografava la pagina «incriminata», ha scritto: «Che ridere.

Proprio ieri il Papa in Udienza mi ha augurato buon viaggio per il volo che domani mi porterà in Brasile».

Una consacrazione con tutti i crismi per Dagospia, ma che dire di un principe della Chiesa che twitta come fosse un seminarista in vena di arguzie? In Vaticano, per la comunicazione, non esiste più il senso del ministero pietrino, la spirituale arte della parola sacra ma solo «umana eloquenza e vana retorica», come già paventava papa Montini? Forse basterebbe meno protagonismo e una buona policy «aziendale», prima che le virtù cardinali diventino gossip.

