29 set 2023 11:16

BEEE… CHE SBALLO! – IN GRECIA UN GREGGE DI PECORE HA MANGIATO OLTRE 100 CHILI DI MARIJUANA - I POVERI ANIMALI SONO RIMASTI SENZA CIBO PER COLPA DI UN’ALLUVIONE, CHE HA DISTRUTTO I TERRENI AGRICOLI IN CUI SI NUTRIVANO ABITUALMENTE. E COSÌ, SONO ANDATI A CACCIA DI CIBO E HANNO SFONDATO UNA SERRA, DOVE VENIVA COLTIVATA LA CANNABIS - IL PASTORE CHE LE ACCUDISCE: "NON SO SE RIDERE O PIANGERE..."