14 gen 2022 15:08

AI BEI MASCHIONI DELLA POLIZIA NON PUOI FAR INDOSSARE LE MASCHERINE ROSA - IL SINDACATO SAP INSORGE PER LA FORNITURA DI FFP2 DALLO STRANO COLORE CHE MINA LA VIRILITÀ DEGLI UOMINI IN DIVISA: "SONO INDECOROSE, ECCENTRICHE RISPETTO ALL'UNIFORME E RISCHIANO DI PREGIUDICARE L’IMMAGINE DELL'ISTITUZIONE" (INVECE MANGANELLARE I DETENUTI COME NEL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE LA REPUTAZIONE NON LA PREGIUDICA?)