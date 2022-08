30 ago 2022 19:38

UN BEL POST IN GALERA – NON DITE A MATTEO RENZI CHE NELLO SPLENDIDO REGNO DI BIN SALMAN UN'ALTRA DONNA È STATA CONDANNATA PER I SUOI POST SUI SOCIAL – LA SAUDITA NOURAH AL-QAHTANI DOVRA' SCONTARE 45 ANNI DI CARCERE PER “AVER VIOLATO L'ORDINE PUBBLICO” – SOLO POCHE SETTIMANE FA A UNA CONNAZIONALE DOTTORANDA DELL'UNIVERSITÀ DI LEEDS ERANO STATI INFLITTI 34 ANNI PER AVER DIFFUSO TWEET DI DISSIDENTI