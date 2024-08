Ivan Rota per Dagospia

belen rodriguez

Dov’è Belen? Nessuna nuova sorpresa ci ha riservato la showgirl argentina per Ferragosto: solo foto di una spiaggia senza geolocalizzazione. Sardegna, Sicilia, Toscana? Belén Rodriguez preferisce mantenere il riserbo sulla meta delle sue vacanze. Questo dopo settimane ad Albarella con i figli Luna e Santiago e dopo la fine della storia con Angelo Galvano.

belen rodriguez

Dopo Cesara Bonamici, bis al “Grande Fratello” anche per Rebecca Staffelli che dice: “Il consiglio che mi ha dato Signorini? Quello di essere me stessa. Me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola”.

Myrta Merlino ha detto che è stato difficile sostituire Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” ed ha anche rivelato a “Chi”: “È stata dura, in un mondo lontano da me, con molti nemici, ma ho tenuto la barra dritta”. Fuori i nomi!

fedez eleonora sesana

Fedez ormai si crede il profeta dell’estate e, riguardo la festa che ha fatto in villa in Costa Smeralda (si dice a pagamento, altro che amici!) chiosa: «Abbiamo fatto la storia. Il miglior after della storia della Costa Smeralda organizzato in 4 ore». Poi ha dedicato alla sua assistente storica Eleonora Sesana dolci parole: «Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco, perché se siamo insieme tutto pesa la metà. Eleonora oggi abbiamo fatto la storia della Costa Smeralda insieme. Ti voglio un mondo di bene».

Bianca Censori e North West, la figlia undicenne del marito Kanye e della sua ex moglie Kim Kardashian, sono state fotografate insieme in un cinema di Los Angeles. Incredibile, ma vero tra la smutandata Censori e North si è instaurata una bellissima amicizia: crescendo la bambina sta trovando in Bianca una seconda madre.

arturo artom massimo boldi

Monica Guerritore è in vacanze in Versilia. Avrebbe anche dovuto fare uno spettacolo teatrale alla Versiliana. Solo che la concomitanza dei concerti di Antonello Venditti e Lenny Kravitz avrebbe disturbato la rappresentazione.

Alla Versiliana, nello spazio dedicato a Romano Battaglia, ultimo Cenacolo Artom dell’estate dedicato a Massimo Boldi che parla della sua carriera e del suo nuovo film “A Capodanno tutti da Me” con Nancy Brilli e tanti altri. Boldi ricorda ad Arturo Artom di quando Teo Teocoli lo chiamò Cipollino ai tempi del Derby, soprannome che gli à rimasto addosso per tutta la vita. Centinaia di persone assistono al divertente incontro. Atteso in Versilia anche Mel Gibson.

taylor mega

Carolyn Smith ha confessato che le piacerebbe vedere Barbara d’Urso e Massimo Ranieri nel cast di “Ballando con le Stelle”. Poi ha lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli: «Non ho avuto tempo di leggere “Il Vaso di Pandoro”, il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere».

A “Estate in Diretta”, Gianluca Semprini ha lanciato un servizio a “un anno dalla scomparsa di Alberto Angela”. Voleva naturalmente dire Piero, padre di Alberto: “Sì di Piero, di Piero, scusate. Lui era la storia della tv”. E poi Piero Angela è scomparso da due anni…

daniel graig

È un omaggio a Powell e Pressburger, “Queer”, il nuovo film di Luca Guadagnino con Daniel Craig e Drew Starkey che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista dice: «Ho visto “Scarpette rosse” almeno 50 volte e penso che di “Queer” apprezzerebbero le scene di sesso, che sono numerose e abbastanza scandalose». Chi lo già visto dice che le scene sono davvero hot e faranno dimenticare la masturbazione con la pesca di “Chiamami col tuo Nome”.

taylor mega francesco riello

Brad Pitt e Angelina Jolie, separati nella vita, ma uniti da protagonisti dei loro nuovi film alla Mostra del Cinema di Venezia: “Wolfs” per lui, “Maria”, dedicato a Maria Callas, per lei. Tra i due è ancora una guerra senza fine. Impensabile un faccia a faccia sul red carpet.

Taylor Mega, il tarlo nella mente di Fedez, avrebbe un nuovo interesse. È stata beccata con Francesco Riello, erede della famiglia Riello…

