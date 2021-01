BELIN, BELEN È IN DOLCE ATTESA? “NOVELLA 2000” SGANCIA LA BOMBA: LA SHOWGIRL ASPETTEREBBE UN FIGLIO DAL FIDANZATO, ANTONINO SPINALBESE, CONOSCIUTO LA SCORSA ESTATE DOPO UNO SHAMPOO E UNA MESSA IN PIEGA (E DOPO AVER ARCHIVIATO IL TRIANGOLO CON DE MARTINO-MARCUZZI) – IL BEBÈ SAREBBE FIGLIO DELLA NOIA DEL SECONDO LOCKDOWN E L’ARGENTINA SAREBBE AL TERZO MESE: QUESTO VUOL DIRE CHE I DUE CI HANNO DATO DENTRO APPENA UN MESE DOPO ESSERSI CONOSCIUTI…

Da "www.novella2000.it"

La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere: Belen Rodriguez sarebbe incinta. Dopo Santiago, avuto sette anni fa con Stefano De Martino, ora aspetterebbe un figlio con Antonino Spinalbese, l’uomo che le sta accanto dalla scorsa estate.

Troppo presto per essere vero?

Belen non è donna da fare progetti. In amore si butta, si lascia guidare dalla passione. L’ha sempre fatto. Borriello, Corona, poi De Martino e Iannone e di nuovo De Martino: tutti uomini entrati all’improvviso nella sua storia, senza bussare.

Santiago è arrivato in tre mesi

belen e antonino spinalbese 5

Con Stefano De Martino, per esempio, si sono conosciuti nell’aprile del 2012 sul palco di Amici, e hanno approfondito dietro le quinte. Lui era fidanzato con Emma Marrone. Lei stava rimettendo insieme i cocci del cuore dopo il passaggio di quel tornado di Fabrizio Corona. Il buon senso avrebbe tirato il freno a mano dei sentimenti. E invece...

Esattamente un anno dopo, il 9 aprile del 2013 nasceva il loro bambino, Santiago. Vuol dire che è rimasta incinta tre mesi dopo aver conosciuto De Martino. Tra ragione e sentimento, ha stravinto il secondo.

Ora dicono che Belen è già al terzo mese

Dunque, il piccolo o la piccola in arrivo sarebbe figlia del secondo lockdown. Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale (per alcuni troppo normale, e di fatto ne paghiamo le conseguenze), Antonino e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio.

Conosciuti ad agosto, genitori a settembre

Se i rumor e la matematica non sbagliano, Belen e Antonino avrebbero concepito dunque il loro erede un mesetto dopo essersi conosciuti, riducendo di un terzo il tempo di attesa registrato con De Martino. Non è certo una gara, sono questioni in cui gli ormoni e le occasioni hanno il controllo totale, ma è un fatto che quando Belen vuole un figlio, il figlio arriva subito. La Rodriguez non ha mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o sorellina a Santiago. Non è andata con Stefano, non è andata con Iannone. Pare che Antonino sia quello giusto.

belen

Figlio di un colpo di testa

Letteralmente è stato quello che ha fatto incontrare Antonino e la Rodriguez. In una calda giornata dello scorso agosto, lui è andato a casa di lei per sistemarle i capelli. Spinalbese pare lavorasse come assistente di Marchino, l’hair stylist di Coppola conosciuto e amato da molte signore milanesi. E una volta sistemata la capigliatura, Antonino si è dedicato anche al corpo e all’anima di Belen.

Piace anche al clan

I Rodriguez sono una famiglia molto unita: scegli Belen, prendi anche fratelli, mamma e papà... Così Antonino ha passato le feste in montagna con tutto il clan. Ed è andata bene. Spinalbese è stato accolto da tutti, si è fatto voler bene. Che c’entri il fatto che sia il padre del prossimo nipotino di Veronica e Gustavo Rodriguez?

belen

De Martino, capitolo quasi chiuso

Questo nuovo sorprendente capitolo della storia sentimentale di Belen, darà un dispiacere a chi ancora sperava in un altro ravvicinamento con De Martino. Recentemente Stefano ha detto a Chi: «I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci», aggiungendo che non considera il suo matrimonio con Belen “fallito”, ma piuttosto “concluso”. Che sapesse già di quanto lei e Antonino fanno sul serio? Certo le sue parole appaiono come un delicato commiato che Belen può leggere come un gentile augurio di felicità.

belen 2

Incroci pericolosi

Le vite di Belen e Stefano continueranno comunque a rimanere unite. Per il loro piccolo Santiago, ovvio. Ma anche per curiosi incroci professionali. Infatti mentre De Martino ospita a Stasera tutto è possibile (dal 12 gennaio su Rai Due) Madalina Ghenea, incautamente indicata come la donna che avrebbe strappato Zaniolo dalla sua fidanzata (vedi i pag. 16), Belen ha preso nella sua Icona Production, società che si occupa del management di influencer, e strategie social, la ex fidanzata di Zaniolo, Sara Scaperrotta, lasciata in dolce attesa. È un caso, certo. Ma che caso!

