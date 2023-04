LA NOMINA DI LUIGI DI MAIO È UNO SGANASSONE AL GOVERNO – L'ITALIA NON L'HA PROPOSTO, NÉ LO VUOLE COME INVIATO SPECIALE DELL’UE PER IL GOLFO PERSICO: MA CON L’OK SCONTATO DI SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA, NON SERVIRÀ IL VIA LIBERA DI ROMA. TRADOTTO: A BRUXELLES SE NE FREGANO DELL’OPINIONE DELLA MELONI E DI SALVINI – LA LEGA, NONOSTANTE CI ABBIA FATTO DUE GOVERNI INSIEME, È LA PIÙ DURA CONTRO L’EX 5 STELLE – IL LAVORÌO DI DRAGHI, CHE L’HA PROPOSTO QUANDO ANCORA ERA IL “SUO” MINISTRO DEGLI ESTERI