3 dic 2024 14:40

LA BELLA VITA CON I SOLDI PUBBLICI – LA PROCURA DI BARI ACCUSA DI PECULATO, FALSO E RICICLAGGIO LA MOGLIE E I DUE FIGLI DELL’EX DG DI “PUGLIAPROMOZIONE”, MATTEO MINCHILLO, MORTO NEL 2023: AVREBBERO UTILIZZATO I FONDI DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PER ACQUISTI SU AMAZON PER 56 MILA EURO (TRA ELETTRODOMESTICI E CIBO PER CANI) E PER UN VIAGGIO A NEW YORK A CUI PARTECIPARONO 18 PERSONE, COSTATO 46 MILA EURO – DISPOSTO IL SEQUESTRO DI 400 MILA EURO – TRA I GLI INDAGATI LO CHEF STELLATO MICHELE MINCHILLO…