BEN MESSA – L’ATTORE BEN STILLER LE CEDE IL POSTO IN METROPOLITANA E, QUANDO LEI SI ACCORGE DI AVERE DI FRONTE IL SUO IDOLO, IMPAZZISCE: È SUCCESSO SULLA METROPOLITANA DI NEW YORK DOVE UNA DONNA HA INIZIATO A URLARE DI GIOIA E A ESULTARE METTENDO IN IMBARAZZO IL POVERO BEN CHE STAVA CERCANDO DI MANTENERE UN PROFILO BASSO… (VIDEO)

Ben Stiller in metropolitana è una di quelle visioni che lasciano di stucco. Specie se sei il suo "fan numero uno". E, dalle reazioni che si vedono in queste immagini condivise su Instagram, sembrerebbe che per la signora in questione l'attore sia proprio il suo idolo.

Ben Stiller stava viaggiando nella metro di New York, in tranquillità e senza dare troppo nell'occhio. Ad un certo punto però, nel vedere una donna in piedi, decide di alzarsi dal suo posto e di cederglielo ignaro che di lì a poco avrebbe scatenato una reazione incontrollata.

La signora ha iniziato a gridare di gioia e ad esultare: non credeva che dietro quei scuri occhiali da sole, nella metropolitana di New York, ci fosse proprio l'attore di Zoolander.

Prontamente un altro passeggero che stava assistendo alla scena ha acceso il suo smartphone e iniziato a riprendere Ben Stiller tra i passeggeri in metro: le immagini condivise sui social hanno fatto il giro del web. Inutile dire che da lì a poco l'attore 53enne avrebbe ricevuto l'assalto da parte degli altri passeggeri: foto e selfie in metrò con Ben Stiller non potevano mancare.

