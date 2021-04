12 apr 2021 17:30

BENDAD SUGLI OCCHI - FINO A CHE PUNTO SI PUÒ SPINGERE UNA PROFESSORESSA PER EVITARE CHE I SUOI ALUNNI COPINO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA? A VERONA UNA LICEALE È STATA COSTRETTA A OSCURARSI LA VISTA CON UNA SCIARPA (NON È IL PRIMO CASO IN ITALIA) NEL MEZZO DI UN'INTERROGAZIONE, MA ORA GLI STUDENTI SI SONO STUFATI E PARLANO DI UMILIAZIONE E DI RICHIESTA "REPRESSIVA E VIOLENTA"