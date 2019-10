30 ott 2019 09:50

BENE, BENISSIMO, BENITO - LA SEZIONE DI "FRATELLI D'ITALIA" DI ACQUASANTA, IN PROVINCIA DI ASCOLI, CELEBRA LA MARCIA SU ROMA CON UNA CENA-EVENTO - LA SERATA, CON UN MENU DEDICATO, PER RICORDARE L’INGRESSO DEI MILITANTI DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA NELLA CAPITALE IL 28 OTTOBRE 1922 - MA TUTTO IL TERRITORIO È MEDAGLIA D’ORO PER LA RESISTENZA E INFATTI ANPI E SINISTRA INSORGONO - IL PARTITO PRENDE LE DISTANZE: "INIZIATIVA LOCALE, NON ERAVAMO INFORMATI"