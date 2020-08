17 ago 2020 18:10

BENE MA NON BENITO – UN RAGAZZO TENTA DI RIMUOVERE UN QUADRO DI MUSSOLINI DA UN’OSTERIA DI EXILLES, IN VAL DI SUSA, MA VIENE AGGREDITO DAI CLIENTI – IL PRESIDIO ANTIFASCISTA DAVANTI AL RISTORANTE: “BRINDIAMO A QUESTO ATTO CORAGGIOSO” – OLTRE AL RITRATTO, L’OSTERIA “ARCHIBUGI” HA ALTRE SCELTE “NOSTALGICHE”, COME LE PIZZE “DUX” NEL MENÙ…