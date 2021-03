BENEFICENZA A FAVORE DI TELECAMERE – MEGHAN MARKLE HA SGANCIATO UN BEL GRUZZOLETTO A UN’ASSOCIAZIONE DI LONDRA CHE LAVORA PER COMBATTERE POVERTÀ E RAZZISMO: LA SOMMA ERA ACCOMPAGNATA DA UNA BELLA LETTERINA CON CUI LA DUCHESSA SI INTESTAVA IL VERSAMENTO E LA NOTIZIA È STATA OVVIAMENTE SBANDIERATA DAL DIRETTORE DELL’ENTE. TUTTO CALCOLATO?

Da "www.liberoquotidiano.it"

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

Meghan Markle, nell'occhio del ciclone per l'intervista rilasciata assieme al marito Harry a Oprah Winfrey, è finita nel mirino delle critiche soprattutto da parte della stampa, ma solo ora si scopre che è stata protagonista per un’associazione di beneficenza a Londra: l’ex attrice ha fatto una generosa donazione ad un ente che lavora per combattere povertà e razzismo.

Il direttore Sajid Mohammad ha scritto, in un post, di aver ricevuto una enorme donazione da Meghan Markle a favore dei meno fortunati. La duchessa di Sussex gli ha aveva spedito una mail in cui con modi gentili e entusiastici lo si avvisava del contributo.

principe harry meghan markle

Non si è saputo nulla dell’azione di beneficenza per paura che la reputazione dell’associazione crollasse dopo l’intervista verità, ma ora il fondatore ha voluto dimostrarle solidarietà. E chissà che la "disclosure" non sia voluta...

