19 gen 2023 17:47

BENEFICENZA...PRO DOMO SUA – RE CARLO NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER ACCAPARRARSI LE SIMPATIE DEI SUDDITI ED EVITARE CHE LA MONARCHIA IMPLODA SOTTO LE PICCONATE DEL PRINCIPE HARRY: IL SOVRANO HA DECISO DI DONARE MILIONI AI CITTADINI RINUNCIANDO ALLE RENDITE DI SEI CENTRALI EOLICHE CHE INSISTONO SU PROPRIETÀ DELLA CORONA – NELL’ANNUNCIO SI PARLA DELLA VOLONTÀ DI DARE UN SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA INFLAZIONE E CRISI ENERGETICA. MA IL “BEAU GESTE” È SOLO UN MODO PER SALVARE LA PELLE…