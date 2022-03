5 mar 2022 17:54

BENNO NEUMAIR, IL REO CONFESSO DELL'OMICIDIO DEI SUOI GENITORI, È COMPARSO IERI DAVANTI ALLA CORTE D'ASSISE DI BOLZANO, E RISCHIA L'ERGASTOLO – LA STRATEGIA DELL’AVVOCATO E' FARLO PASSARE PER INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE: “È MALATO, NON LO DICIAMO NOI MA LA PERIZIA PSICHIATRICA. C'È QUELLA PATOLOGIA CHE RITENIAMO SIA STATA ALL'ORIGINE DI QUESTI DUE EPISODI CRIMINOSI” - IN AULA, SEDUTA POCHI METRI DIETRO BENNO, LA SORELLA MADÈ CHE IN UNA LETTERA AVEVA SCRITTO DI NON CREDERE AL PENTIMENTO DEL FRATELLO...