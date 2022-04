BENTORNATA “COATTELLA”! DOPO LO STOP CAUSATO DALLA PANDEMIA, TORNA IN CALIFORNA IL COACHELLA: DUE WEEKEND DI CONCERTI IN CUI GLI APPASSIONATI DI MUSICA VANNO A SENTIRE I LORO IDOLI E LE INFLUENCER SI VESTONO DA CENTRINI, METTENDO IN MOSTRA L'OMBELICO GRAZIE AI TOP CROP E LE CHIAPPE SODE SOTTO LA FAMOSA RUOTA PANORAMICA – HARRY STYLES SI È FATTO PRESTARE LA TUTA DI PAILLETTES DA DAMIANO DEI MANESKIN, MIKA LASCIA LA GIACCA A CASA E SI ADEGUA ALL’AMBIENTE DI TAMARRI PRESENTANDOSI IN CANOTTIERA – PER IL RESTO È UN TRIPUDIO DI FRANGE, DI CHIODI A TORSO NUDO E… - VIDEO

1. COACHELLA FESTIVAL, TRA CROP TOP E CANOTTE: ANITTA, COSPLAYER 5 E MIKA, SBRACCIATO 5/6, LE PAGELLE AI LOOK

Gian Luca Bauzano per www.corriere.it

bishop briggs

Anitta, cosplayer: 5

Ritorna il Festival di Coachella a Indio in California dopo lo stop causato dall’emergenza pandemica. Due i week end durante i quali si svolgono i concerti, 300 appuntamenti ciascuno. Il primo di questi si è aperto ieri 15 aprile 2022 e proseguirà sino al 17 aprile; il secondo in calendario dal 22 al 24 aprile 2022. Come sempre enorme l’attesa per protagonisti e performance. Tra questi conto alla rovescia per l’esibizione dei Maneskin, in programma sia il 17 sia il 24 aprile. E per loro Alessandro Michele, mente creativa di Gucci, ha realizzato un intero guardaroba , make up incluso. Già le prime esibizioni però hanno messo in luce un dato di realtà: fa davvero caldo, ma proprio tanto.

shania twain e harry styles

Ecco allora un trionfo di crop top per le dive e canotte accanottate per i divi; in alternativa torso nudo con sopra chiodo o bomberino a pelle. Dal canto proprio la performer brasiliana Anitta ha optato per un look sorta di versione cosplayer. All’insegna di: «Chiamatemi Wonder Woman». Woman ineccepibile, sul Wonder qualche riserva. I colori sono quelli della bandiera nazionale del suo Paese e va da sé strizzano l’occhio anche a quella dell Ucraina. Nell’insieme però l’effetto (catene comprese) forse fa un po’ troppo Sailor Moon “birichina”.

Snoop Dogg, coerente: 4

paola turani

Verrebbe da dargli 10 per la coerenza, se non fosse che quella di Snoop Dogg lo lega indissolubilmente all’uso della cannabis. Non ne ha mai fatto mistero. E on stage al fianco di Anitta e del suo gruppo si presenta con felpa nera dell’etichetta discografica Death Row Records sulla quale campeggia una macro foglia di Marijuana, riprodotta anche sul risvolto del cappello.

Del resto nel febbraio 2022 al 56° Super Bowl proprio lo stesso Snoop Dogg è stato ripreso mentre fumava uno spinello sulle scale del palco dello show. Lui stesso nel 2014 aveva persino dichiarato durante una puntata del Jimmy Kimmel Show di aver addirittura fumato alla Casa Bianca durante una visita all’allora presidente Barack Obama.

Mika, accanottato: 5/6

coachella 1

Look un “tantinello" evocante quelli di Freddy Mercury nelle sue performance, vedi “We are the Champions”. Mika visto il fisico se lo può anche permettere. E la versione accanottata con macro cuore sul cuore forse sarà in linea col caldo di Coachella. Così tanto però non gli si addice. Le sue apparizioni televisive e in concerto sempre un trionfo di giacche e colori. Perché non optare per qualcosa così, magari più leggero? Dato di realtà però che la canotta in bella vista, la si è vista poco. La performance, il cantante l’ha portata avanti e poi conclusa a torso nudo.

mika

Princess Nokia, accessoriata: 4/5

Quando i dubbi amletici incombono. Così Princess Nokia, con le stesse ambasce della stylist de Il diavolo veste Parda incapace di decidere tra due cinture macro fibbia color “ceruleo”, ha optato per il concetto: «Metto tutto così non sbaglio». L’effetto fa un po’ campionario, ma il nude tra la cinta e il crop top attenua. Diciamo così.

Role Model, basico: 7

Vai col nero e non ti sbagli. Se poi fosse blu (i riflettori ...), va bene lo stesso. La scelta di Role Model di indossare un panta asciutto su stringata dalla suola carrarmato e bomberino in pelle portato a pelle convince. Visto che poi ha molto investito nei tatuaggi il cantante li mostra. Così risparmia anche sulla camicia. Ma va bene così.

Raveena, optical: 7/8

phoebe bridger

Senza scarpe e in ginocchio, in totale empatia col pubblico. Raveena ha concluso la sua performance, così. Certo è che anche l’abito scelto per l’entrata e la canzone ha fatto la sua parte. Un micro completo optical psichedelico. Tra il bianco e la pennellata rosa antico. Aggiunta di acconciatura da divinità indiana e gonna con dettagli in metallo. Minimo e non certo minimal l’impiego di tessuto, ma l’effetto finale è macro.

Omar Apollo, think pink: 7

Dal rosa non si scappa questa stagione, e anche le prossime. Ecco allora Omar Apollo all’insegna di Think Pink con un look di Valentino dalla collezione monocolore Pink PP inverno ‘22/’23. E il raggio di sole aumenta l’effetto

coachella 2

Ari Lennox, Woman in Red: 6,5

A teatro si sconsiglia alle signore l’uso del rosso per evitare l’effetto poltrona. On stage invece ci sta. Eccome. Ari Lennox ne è consapevole è il bustier/costume da bagno intero con guanto effetto armatura medievale, nel loro insieme potrebbero anche andare. Perfetto il contrasto con l’incarnato. Unica cosa, la sensazione che si sia dimenticata qualcosa in camerino (a volte la fretta, fa sti scherzi!), o si sia tolta una parte dell’abito mentre saliva le scale per arrivare sul palcoscenico. Visto il caldo imperante .

Bishop Briggs, crop heart top: 5

Bishop Briggs sale on stage, unghie laccate nero da Grimilde annesse, anche con una sua reinterpretazione del crop top: un cuore. Sembra però un po’ un cuscino carpito da una casa delle bambole. L’abbinamento quasi nude look con il pantalone arricciato effetto paracadutista però non attutisce il colpo della caduta di stile.

snoop dogg

Phoebe Bridgers, cristallizzata: 7/8

La cantautrice Phoebe Bridgers complice la luce notturna canta con un micro abito nero incrostato con manica/guanto a rete, anch’essa in cristalli. La luce dei riflettori crea l’effetto rifrangenza. Lunghezze giuste e colpo di scena assicurato. Quando si dice che l’abitino nero risolve sempre.

2. COACHELLA: PER FORTUNA CHE C’È HARRY STYLES

Da www.rollingstone.it

harry styles

Ci voleva Harry Styles in questo Coachella. Le sue esibizioni di venerdì sono le più twittate, e non solo perché l’ex One Direction ha da poco pubblicato il nuovo singolo, As It Was, ma perché Harry è riuscito a riportare sul palco Shania Twain, regalando agli spettatori un momento che non dimenticheranno.

Il cantante ha dato il benvenuto alla Twain, che è emersa da una piattaforma sul retro del palco, verso la fine del set e sulle note della sua hit del 1997 Man! I Feel Like a Woman!. Successivamente, Styles – che in precedenza aveva eseguito You’re Still the One della Twain insieme a Kacey Musgraves nel 2018 in un concerto al Madison Square Garden – e Shania si sono esibiti sulle note di You’re Still The One.

omar apollo

Styles ha aperto il suo set da headliner di 18 canzoni con il debutto di As It Was, il primo singolo del suo nuovo album Harry’s House, e ha inoltre presentato in anteprima un paio di canzoni probabilmente destinate al suo prossimo LP: la ballata acustica Boyfriends e la funky Late Night Talking. Insomma: gli influencer hanno avuto veramente qualcosa da riprendere.

