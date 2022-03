LA BENZINA COSTA: C'È CRISI ANCHE PER I LADRI - IN PROVINCIA DI LIVORNO, DEI RAPINATORI RUBANO UNA JEEP DA UNA CONCESSIONARIA MA ABBANDONANO LA VETTURA SULL'AURELIA DOPO AVER FINITO LA BENZINA - OLTRE ALL'AUTO RITROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA, I LADRI HANNO ANCHE PORTATO VIA…

Michele Nannini per iltirreno.gelocal.it

la concessionaria da dove e stata rubata la jeep

È durata una quarantina di chilometri la fuga dei ladri che la notte fra lunedì e martedì avevano rubato un’auto dalla concessionaria Autoleader a Riotorto. I malviventi hanno infatti concluso mestamente la loro "impresa" in una piazzola di sosta sull’Aurelia fra Gavorrano e Grosseto, costretti ad abbandonare la vettura rimasta nel frattempo senza carburante.

Il ritrovamento dell’auto, una Jeep Renegade bianca, è stato compiuto dagli agenti di una pattuglia della polizia stradale che nella notte fra martedì e mercoledì l’hanno individuata sulla strada a quattro corsie vicino al capoluogo grossetano, ormai abbandonata e con il serbatoio vuoto. Probabilmente il prezzo del carburante per permettere un viaggio più lungo era troppo alto anche per i ladri, che, rimasti a secco hanno preferito disfarsi del mezzo permettendo così alla concessionaria di recuperare l’auto e di limitare i danni.

Stavolta, insomma, è andata un po’ meglio rispetto all’altro furto subito cinque mesi fa, quando a venire rubato fu un Renault Kangoo; anch’esso ritrovato ma sempre fermo sotto sequestro a Siena per permettere ulteriori indagini e accertamenti.

«Stavolta probabilmente riusciremo a riavere l’auto in tempi brevi - spiega Flavio Marconi, uno dei titolari, assieme a David Gavazzi, della concessionaria di Riotorto -. Ieri mattina ci hanno contattato le forze dell’ordine comunicandoci il ritrovamento del mezzo, che adesso è stato recuperato e si trova a Grosseto nel deposito delle auto sequestrate. Ma, come ci hanno anticipato, forse la procedura dovrebbe essere più veloce».

«La vettura - spiegano ancora dalla concessionaria - era appena stata venduta, il cliente poi l’aveva riportata per effettuare un controllo a causa di una spia rimasta accesa e nella notte sono arrivati i ladri e l’hanno portata via. Dovremo sistemare i danni che abbiamo subito: ci saranno da ripristinare la rete che hanno divelto, la porta forzata, la sbarra che hanno abbattuto e la cassaforte dove erano chiuse le chiavi. Probabilmente - concludono - avevano già visitato la concessionaria e sapevano bene dove andare. Sono andati a colpo sicuro e hanno fatto tutto con estrema calma».

Tutto si è risolto in 24 ore. Rimangono adesso alcune formalità burocratiche da sbrigare soprattutto per permettere alle forze dell’ordine di effettuare le indagini.

Oltre al Jeep Renegade ritrovato sull’Aurelia, i ladri hanno anche portato via altro materiale caricato su un furgone e quattro pneumatici compresi di cerchi (dei quali ancora non c’è traccia). Intanto, però, rientrare in possesso della vettura sarà già un traguardo importante e che per lo meno andrà a smorzare un po’ l’amarezza per questo secondo furto subito dalla concessionaria.