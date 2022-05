BERNIE, CHE PISTOLA! – HANNO ARRESTATO ECCLESTONE: L’EX BOSS DELLA FORMULA UNO ERA IN BRASILE ED È STATO TROVATO IN POSSESSO DI UNA PISTOLA CALIBRO 32, ILLEGALE, MENTRE SI TROVAVA A BORDO DI UN AEREO PRIVATO CHE LO AVREBBE PORTATO IN SVIZZERA – LA PISTOLA, DI MARCA LW SEECAMP, È STATA SCOPERTA DURANTE I CONTROLLI AI RAGGI X - L'EX PATRON L'AVREBBE ACQUISTATA DA UN... VIDEO

BREAKING: Reuters are reporting that Bernie Ecclestone was arrested in Brazil late on Wednesday for illegally carrying a gun while boarding a private plane to Switzerland.pic.twitter.com/h57HMkrunu — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 26, 2022

bernie ecclestone con la moglie fabiana flosi

Da https://sport.sky.it/

Bernie Ecclestone è stato arrestato: a riportarlo è l'agenzia Reuters. Il 91enne ex proprietario della Formula 1 è stato fermato in Brasile per essere stato trovato in aeroporto in possesso di un'arma detenuta illegalmente: una pistola calibro 32.

Ecclestone è stato arrestato mercoledì - spiega la Reuters citando fonti della poliza locale - per aver portato illegalmente l'arma mentre si trovava a bordo di un aereo privato che lo avrebbe portato in Svizzera. La pistola calibro 32, marca LWSeecamp, è stata rilevata dagli uomini della sicurezza dell'aeroporto quando la sua borsa è passata sotto lo scanner a raggi X per i controlli prima di salire a bordo.

Dagotraduzione dal Daily Mail

Bernie Ecclestone, arrestato in Brasile perché trovato in possesso di una pistola posseduta illegalmente, ha riconosciuto l’arma, ma ha detto di non essere a conoscenza che fosse nel suo bagaglio. Ecclestone ha già pagato la cauzione ed è stato scarcerato. Volerà in Svizzera.

Secondo il quotidiano Globo, la pistola era nel taschino della camicia e non aveva il caricatore né munizioni. L’ex patron della Formula Uno l’avrebbe acquistato cinque anni fa da un meccanico di F1.

pistola lw seecamp calibro 32 ecclestone aeroporto viracopos a campinas, in brasile bernie ecclestone vladimir putin ecclestone arrivabene ecclestone Fabiana Flosi il pilota di elicottero che voleva rapire la suocera di ecclestone aparecida schunk, la suocera di bernie ecllestone