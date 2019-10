BESATE MUCHO - UN PULLMAN DI LINEA CON TRENTA BAMBINI A BORDO VA FUORI STRADA A BESATE, VICINO A MILANO: IN SETTE SONO RIMASTI FERITI - IL MOTIVO DELL’INCIDENTE SAREBBE UN’AUTO CHE HA INVASO LA CARREGGIATA SUL SENSO OPPOSTO. IL CONDUCENTE HA STERZATO E… - VIDEO

Un pullman di linea della ditta Stav, con numerosi bambini a bordo, è uscito di strada sulla statale dell’Est Ticino, a Fallavecchia, nella zona di Besate, tra Vigevano e Milano, poco prima delle 15.30. I ragazzini sul bus, tra i 10 e i 12 anni, sarebbero almeno una trentina, su circa 40 passeggeri totali. La notizia è stata diffusa dal sito del 118, che ha inviato sul posto decine di mezzi di soccorso.

L’emergenza

Sette bambini sono rimasti feriti lievemente, ma tutti i ragazzini sono già riusciti a telefonare a casa, per rassicurare i familiari sulle loro condizioni di salute. A bordo vi erano anche alcuni adulti che hanno rifiutato le cure mediche e si sono allontanati in autonomia dall’autobus. Sette passeggeri, tra cui 3 bambini, sono stati accompagnati in codice verde per le contusioni rimediate nell’urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del bus, partito da Abbiategrasso e diretto a Motta Visconti, sarebbe uscito di strada per evitare un’auto che aveva leggermente invaso la carreggiata provenendo dal senso opposto. Spostandosi sulla destra, è finito con le ruote in una cunetta laterale della strada. Chiusa al traffico la statale tra Morimondo e Besate.

