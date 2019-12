7 dic 2019 16:05

LE BESTIE DANNO SPETTACOLO – BAGNO DI SANGUE IN NEPAL PER IL TRADIZIONALE FESTIVAL GADHIMAI DURANTE IL QUALE MIGLIAIA DI ANIMALI VENGONO SACRIFICATI IN ONORE DELLA DEA INDÙ DEL POTERE – MACELLAI, SCIAMANI E FEDELI UCCIDONO CON METODI BRUTALI BUFALE, CAPRE, PECORE, RATTI E PICCIONI - L'EDIZIONE DEL 2009, CHE COSTÒ LA VITA A 200 MILA ANIMALI, FU DEFINITA "IL PIÙ GRANDE SACRIFICIO AL MONDO…" - VIDEO