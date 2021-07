1 lug 2021 18:45

BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - “MI SONO INNAMORATA DI TRUDIE STYLER, BELLISSIMA E ADORABILE MOGLIE DI STING. SE NON FOSSE PER IL RISPETTO PER QUEL GENIO ASSOLUTO, PROVEREI A SFILARGLIELA” - LA DEGUSTAZIONE VIA ZOOM DEI VINI DEL “PALAGIO”, LA TENUTA DELLA COPPIA IN TOSCANA: “HO ASSAGGIATO UN BUON VERMENTINO, DAL NOME “BACI SULLA BOCCA”. IL CHIANTI RISERVA 2018 “LA DUCHESSA” È IL SUO VINO IN QUANTO IL PIÙ TERRITORIALE, MENTRE IL “SUPERTUSCAN” LO TROVO UNO DEI TANTI. COME ERANO TANTI I PARTECIPANTI ALLA DEGUSTAZIONE, FORSE TROPPI…" - VIDEO