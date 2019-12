23 dic 2019 17:49

BEVI E GODI A NATALE E CAPODANNO CON CRISTIANA LAURO – IN VISTA DEL CENONE E DEL PRANZO DEL 25 ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE FIGURACCE SUGLI ABBINAMENTI DEL VINO – SU MOLTI FORMAGGI STANNO BENE I VINI DOLCI – E LA CIOCCOLATA? PROVATE CON UN PORTO, UN BAROLO CHINATO, OPPURE UN VINO COTTO - E PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO? COTECHINO E LENTICCHIE CHIAMANO UN ABBINAMENTO TRADIZIONAL-REGIONALE - IL LIBRO