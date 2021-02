4 feb 2021 18:51

BIANCHI COME LA NEVE, NERI COME LA NOTTE – PER L’OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO AI FRATELLI BIANCHI E’ STATO CONTESTATO L'OMICIDIO VOLONTARIO - SI AGGRAVA LA POSIZIONE DEI DUE RAGAZZI ACCUSATI DI AVER PESTATO A MORTE IL GIOVANE CHEF A COLLEFERRO NEL SETTEMBRE SCORSO FUORI DA UN LOCALE UNA MOSSA QUELLA DELLA PROCURA CHE RENDE DIFFICILE PER GLI INDAGATI CERCARE DI OTTENERE SCONTI DI PENA E SOPRATTUTTO CANCELLA IL RISCHIO DELLA PRESCRIZIONE SECONDO GLI INQUIRENTI, I QUATTRO AVREBBERO UCCISO VOLONTARIAMENTE WILLY