IL BIANCO SBANCA! - ANCHE QUEST'ANNO IL MILIARDARIO MICHAEL RUBIN GIOCA A IMITARE TRUMAN CAPOTE (ORGANIZZATORE DEL PARTY DEL SECOLO NEL 1966, IL "BLACK AND WHITE BALL") E INVITA SVIPPATI VARI E UNA SVALANGATA DI GNOCCA AL SUO "WHITE PARTY" - LA FESTA SI TIENE NELLA SUA UMILE DIMORA DEGLI HAMPTONS, VICINO NEW YORK: C'E' CHI È ARRIVATO A OFFRIRE 5 MILIONI PER ESSERE INVITATO, MA RUBIN HA RIFIUTATO - IL MENU DEGLI CHEF STELLATI, I FUOCHI D'ARTIFICIO E I GADGET: ORGANIZZARE IL PARTY IN CUI CI SONO I PERSONAGGI PIÙ FAMOSI DEL MONDO COSTA PIÙ DI...

Estratto dell’articolo da www.corriere.it

white party michael rubin 9

Ogni anno, durante il weekend del 4 luglio, Indipendence Day negli Stati Uniti, va in scena la festa più esclusiva del mondo, capace di far rivivere scene degne del Grande Gatsby. Si svolge agli Hamptons, zona di località balneari di lusso situate sulla punta orientale di Long Island, nello stato di New York, un'area nota per le sue spiagge e per le ville sontuose possedute o affittate da celebrità e super-ricchi.

Una di queste magioni è di Michael Rubin e lì, a inizio luglio, si svolge il suo White Party. Questo evento, ospitato nella sua villa fronte mare, è diventato un appuntamento fisso per molte celebrità. Ma chi è Michael Rubin e perché il suo White Party è così ambìto dai vip?

Michael Gary Rubin, nato nel 1972 a Philadelphia, è un imprenditore e filantropo americano. È noto soprattutto come fondatore e Ceo di Fanatics, una piattaforma digitale globale per lo sport che mette insieme merchandising, carte collezionabili, scommesse sportive e molto altro. [...]

white party michael rubin 8

Oltre al suo successo imprenditoriale, Rubin è noto per il suo impegno filantropico. È co-fondatore della Reform Alliance, che lavora per la modifica del sistema americano di giustizia penale insieme a Jay-Z e Meek Mill. Durante la pandemia di Covid-19, ha convertito uno stabilimento di Fanatics per produrre camici ospedalieri e mascherine.

Il miliardario è padre di tre figli: Kylie, 17 anni, avuta dalla prima moglie Meegan, e i piccoli Romi e Gema, avuti con la sua attuale compagna, Camille Fishel, che con Rubin organizza il White Party. Fishel è una modella, 18 anni meno del partner, che frequenta dal 2016.

Il White Party di Michael Rubin è diventato negli anni un evento leggendario, noto non solo per la presenza di celebrità, ma anche per l'attenzione maniacale ai dettagli e l'atmosfera unica. Le «feste in bianco» si sono guadagnate una reputazione a partire dalla fine degli anni '90, quando Sean Combs (alias Puff Daddy alias P. Diddy) iniziò a organizzare le sue feste annuali in bianco, eventi lussuosi e stravaganti (in una di esse portò in ostensione una copia autentica della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti).

white party michael rubin 11

Rubin è diventato negli anni una figura rara, che riesce a riunire in un unico luogo «i "più ricchi e i più famosi" tra i ricchi e famosi». Gli inviti sono delle vere e proprie opere d'arte, e quest'anno sono stati creati dal visual artist George Condo. Gli ospiti sono accolti con scarpe personalizzate (bianche, ovviamente), realizzate in collaborazione con Nike e Travis Scott. Poi si godono una serata indimenticabile tra spettacoli dal vivo, fuochi d'artificio e prelibatezze culinarie da ristoranti stellati.

L'organizzazione di una festa del genere ha costi nell'ordine dei milioni di dollari, ma il ritorno in termini di immagine e di networking è incalcolabile, per Rubin e i suoi ospiti. L'esclusività è tale che anche offrire milioni di dollari non garantisce un invito. «Più persone hanno proposto di pagare 1 milione di dollari e uno si è spinto a offrirne 5» hanno detti i portavoce della famiglia Rubin. Ma solo gli amici di Rubin possono partecipare, rendendo l'evento ancora più desiderato e misterioso.

white party michael rubin 10

Nessun membro della stampa è ammesso a documentare il party, ma le immagini della serata inondano lo stesso i social media, grazie alla squadra di fotografi e videomaker assoldati dagli stessi Rubin. «È il tipo di festa dove Leonardo DiCaprio e Drake possono essere visti cantare insieme a Usher».

Quest'anno, la lista dei circa 400 ospiti era un vero e proprio "who's who" dello star system: dalle sorelle Kardashian a Leonardo DiCaprio, da Beyoncé al fenomeno del football Nfl Tom Brady a molti altri.

Testate come Vogue hanno raccontato con dovizia di particolari gli outfit degli ospiti, con la cantautrice Camila Cabello e la modella Emily Ratajkowski che hanno optato per mini abiti drappeggiati, mentre la cantante Teyana Taylor ha sfoggiato un lungo vestito bianco con una cintura dorata simile a un serpente.

white party michael rubin 12

L'elenco degli ospiti illustri continuava con Megan Thee Stallion, J. Balvin, A$AP Ferg, Travis Scott, Gayle King, le sorelle Kardashian (Kim e Khloe), Kendall Jenner, Tom Brady, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Drake, Quavo, Winnie Harlow, Megan Foxe e molti altri ancora.

La festa ha preso il via intorno alle 17, con i paparazzi appostati all'esterno della lussuosa residenza sulla spiaggia. L'evento si è svolto su più livelli, dalle terrazze della villa ai gazebo montati sulle dune. Il catering, curato da alcuni dei migliori ristoranti di New York, offriva una varietà di prelibatezze: dal sushi di Nobu alle insalate estive di Cucina Alba, passando per le pizze di Lucali e le famose polpette di Rao's.

La serata è stata arricchita da performance musicali di alto livello. Shaboozey ha aperto le danze con il suo tormentone estivo «A Bar Song (Tipsy)», seguito dalla leggenda R&B Mary J. Blige e dal rapper Lil Wayne. Verso le 23, la festa è entrata nel vivo con uno spettacolo di fuochi d'artificio, seguito da un'esplosione di musica dance. La fase discoteca della serata ha visto esibizioni improvvisate di artisti del calibro di Alesso, Megan Thee Stallion, Machine Gun Kelly, Bryson Tiller, A$AP Ferg e Travis Scott. [...]

white party michael rubin 16 white party michael rubin 17 white party michael rubin 2 white party michael rubin 15 white party michael rubin 3 white party michael rubin 1 white party michael rubin 4 white party michael rubin 5 white party michael rubin 7 white party michael rubin 6 white party michael rubin 20 white party michael rubin 19 white party michael rubin 18 white party michael rubin 14 white party michael rubin 13