3 giu 2021 18:30

BIANCO E NERINI - IL GESTORE DELLA FUNIVIA DEL MOTTARONE È SOTTO INCHIESTA PER ALTRI DUE INCIDENTI AVVENUTI NEGLI ANNI SCORSI LUNGO L’IMPIANTO ALPYLAND, UNA PISTA PER BOB SU ROTAIA SULLO STESSO PENDIO - GLI INCIDENTI SI SONO VERIFICATI NEL 2017 E NEL 2019 E RIMASERO FERITI UN DIPENDENTE E UN PASSEGGERO - LA CIRCOSTANZA NON È COLLEGABILE AL DISASTRO DI STRESA, MA VIENE RICORDATO DALLA PROCURA PER SOSTENERE “LA GIÀ DIMOSTRATA INSOFFERENZA AD UNO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA”