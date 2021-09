3 set 2021 19:23

DAL BIANCONERO AL NERO, BERNARDESCHI, CHE COMBINI? MAXI-MULTA DA 41.600 EURO PER LO JUVENTINO: AVEVA ORGANIZZATO UN EVENTO SERALE NEL SUO STABILIMENTO BALNEARE A MARINA DI CARRARA IN CUI ERANO STATE FATTE LAVORARE IN NERO 11 PERSONE – MA DALLO STABILIMENTO REPLICANO: “BERNARDESCHI NON C'ENTRA NULLA CON QUESTA STORIA. IL PERSONALE TROVATO SENZA CONTRATTO DI LAVORO NON..."