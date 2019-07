BIBBIANO, VE LA FAREMO PAGARE - INSULTI, MINACCE E PACCHI DI ESCREMENTI CONTRO I DIPENDENTI DEL COMUNE: SORVEGLIATI DA POLIZIA E CARABINIERI DOPO L’ESPLOSIONE DELL’INCHIESTA SUGLI AFFIDI – SALTA L’INCONTRO TRA UNA BAMBINA E I VERI GENITORI, CHE NON SI VEDEVANO DA DUE ANNI, MA IL TUTORE…

BIBBIANO, DIPENDENTI DEL COMUNE MINACCIATI DI MORTE

Salvini a Bibbiano: "Non mi interessa colore politico, salviamo questi bimbi"

Enrico Lorenzo per “la Stampa”

striscione su bibbiano

«Muori tu e la tua famiglia», «fate bene ad avere paura state attenti in giro». È incessante il flusso di minacce che sta investendo gli amministratori e i dipendenti pubblici dei comuni della Val d' Enza dopo l' esplosione dell' inchiesta "Angeli e Demoni" sui presunti affidi illeciti di minori. Ecco perché il municipio di Bibbiano, la sede locale del Partito Democratico e quella dei servizi sociali della Val d' Enza che si trova nella frazione di Barco, sono diventati da qualche giorno «sorvegliati speciali» e vigilati «notte e giorno» da pattuglie della polizia e dei carabinieri.

SALVINI A BIBBIANO

Le misure sono in vigore da prima della visita di martedì scorso del ministro dell' Interno Matteo Salvini, incontrato poi dai sindaci che hanno lamentato lo stato di insicurezza degli uffici pubblici.

Gli uffici chiusi a chiave

andrea carletti sindaco di bibbiano 5

Una situazione diretta conseguenza del clima di rancore che si è addensato intorno agli amministratori dopo l' inchiesta sui bimbi tolti alle famiglie dai servizi sociali. Il bersaglio prediletto delle minacce è Bibbiano.

chi l'ha visto sul caso bibbiano 3

Il sindaco Andrea Carletti è ancora ai domiciliari, arrestato nell' inchiesta per abuso d' ufficio. In queste ore il vice sindaco sta valutando il trasferimento della sede di alcuni uffici per motivi di sicurezza degli operatori e per garantire il regolare svolgimento dei servizi di welfare. In municipio sono arrivate lettere al vetriolo, altre con dentro escrementi, due delle quali giunte da Bologna e due addirittura dalla Sicilia.

cartello parlateci di bibbiano

L' odio sui social network

Senza scordare le decine di mail e le centinaia di commenti scritti sui social network. Pochi giorni fa si sono però presentati anche i rappresentanti della cosiddetta "Banda degli Idraulici" che, casco in testa, sono entrati negli uffici comunali di Bibbiano per consegnare un pacchetto agli impiegati. Conteneva materiale organico. Alcuni dipendenti sono talmente esasperati da chiudersi a chiave negli uffici durante l' orario di lavoro.

SALVINI A BIBBIANO

Intanto stanno raccogliendo tutte le minacce (lettere, telefonate, post) giunte in questi giorni, consegnate poi ai carabinieri di Bibbiano. «Tutti i dipendenti, quindi, non solo chi lavora nei servizi sociali, subiscono minacce quotidiane» di ogni genere, anche di persona, avvertono ora i sindacati che hanno chiesto di mettere in campo «tutti gli strumenti utili a garantire agli operatori dei servizi e al restante personale amministrativo dell' Unione la sicurezza necessaria per poter adempiere al meglio ai propri compiti».

SALVINI A BIBBIANO

Ieri è saltato all' ultimo momento l' incontro tra una bimba e i genitori, che non si vedevano da due anni. Troppa la pressione mediatica sulla vicenda: il tutore ha preferito posticipare l' abbraccio tanto agognato dalla bimba, che scrisse una lettera accorata al padre, mai consegnata dagli assistenti sociali.

cartello parlateci di bibbiano 1

L' appuntamento rimandato

I tre dovevano trovarsi nella stessa stanza dopo anni passati senza potersi toccare né vedere. Il quadro familiare dovevaricomporsi con l' accordo del giudice che sta vagliando la causa di separazione dei due genitori. Una svolta anche sulla base dell' inchiesta, che ha messo il caso della ragazzina ora dodicenne al centro delle complesse indagini. Secondo gli assistenti sociali era stata vittima di abusi sessuali ma per la Procura di Reggio Emilia quei report che giustificavano l' affido erano in realtà falsi, accusa che ha aperto uno squarcio sul sistema di tutela della Val d' Enza.

matteo salvini a bibbiano 1 BIBBIANO STAZIONE matteo salvini a bibbiano matteo salvini a bibbiano 4 matteo salvini a bibbiano 5 madri di bibbiano matteo salvini a bibbiano 6 SALVINI A BIBBIANO BIBBIANO matteo salvini a bibbiano 3 BIBBIANO .jpG matteo salvini a bibbiano 2 cartello parlateci di bibbiano 3