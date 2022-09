24 set 2022 18:56

BIDEN NON DEVE PREOCCUPARSI SOLO DELL’UCRAINA – IN ARIZONA UN GIUDICE HA DECISO DI RIPRISTINARE UN DIVIETO ALL’ABORTO DEL 1864! – LA CASA BIANCA: “E’ UNA DECISIONE CATASTROFICA, CHE RIPORTERA’ LE DONNE DELL’ARIZONA INDIETRO DI PIU’ DI UN SECOLO” - LA MISURA VIETA L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DOPO LA 15ESIMA SETTIMANA, ANCHE IN CASO DI STUPRO O INCESTO, E PREVEDE IL CARCERE FINO A CINQUE ANNI PER CHI AIUTI UNA DONNA AD ABORTIRE...